Policía que hacía adicional «se retiró antes» y desvalijaron Zona Sanitaria

Sáenz Peña. Empleados de ésta área de Salud anunciaron un paro por tiempo indeterminado. Exigen ser trasladados a la ex Ferichaco. Entre los artículos robados, entre las 5 y las 6 de la mañana, figuran las computadoras y aires acondicionados.

Omar Cruz, empleado del área, denunció esta mañana durante una nota con Radio La Red el robo en la zona conocida como el Hospital Viejo (ex Sala 6). El empleado de Salud dijo que llamativamente el policía que hacía adicional «por cuestiones personales» se retiró a las 5 y ahí sucedió el robo. Situación que generó suspicacias por posible zona liberada.

El empleado anunció que se realizará un paro por tiempo indeterminado desde hoy, y mencionó que entre las cosas robadas están las computadoras (soporte informático e informativo de toda la zona de influencia) y aires acondicionados tanto ventana como motores de los split. Una empleada que ingresó a las 6 se encontró con la ingrata situación.

Los empleados se quejan por la situación, mientras que los responsables del área en la actualidad aún no se expresaron. Gobierno había comprometido trasladar Zona Sanitaria a la ex Ferichaco pero eso no sucede todavía, aunque el especio ferial fue utilizado por la línea «oficial de la unidad» como bunker en las elecciones internas del PJ.

Hay mucho reclamo de la sociedad por la inseguridad en Sáenz Peña, y el espacio destinado a Salud, que involucra varias manzanas y donde se debeía emplazar el nuevo Hospital Pediátrico al que la actual gestión municipal se opone, viene sufriendo robos de todos tipo, desde ingresos y desmantelamiento de oficinas como motocicletas de los empleados.