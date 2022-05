Reguera consigue apoyo unificado de abogados y es propuesto al Consejo de la Magistratura

Sáenz Peña. Hace algunos días, el tres veces presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Taty Reguera, fue propuesto para competir por el cargo el próximo 10 de junio. Esta tarde en LT16 el abogado, que participaba de una reunión en Machagai, habló de sus propuestas.

«Quiero agradecer el apoyo de un importante grupos de colegas, que al igual que yo, están preocupados de ciertos manejos en la Justicia, y por eso creemos que es importante una representatividad real en el Consejo, así que estamos visitando a los colegas para pedirles que nos acompañen», dijo Reguera, quien es candidato a consejero titular para las elecciones de Consejeros en el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados del interior.

Sobre su carta de presentación ante los colegas dijo, «a mí todos me conocen, tres periodos consecutivos me dieron el privilegio y la responsabilidad de guiar el Colegio de Abogados, y he sido siempre consecuente con esa responsabilidad», al tiempo que señaló: «hoy hay cosas que están pasando y enojan a los abogados, por eso tomamos el desafío de aceptar esta propuesta, y tengo que agradecer a quienes en la elección anterior compitieron conmigo y en esta oportunidad manifestaron su apoyo, eso es una muestra de confianza que agradezco mucho».

Reguera, que el domingo se reunió con cerca de 100 abogados en un quincho de la Termal, esta tarde participaba de una serie de reuniones en Machagai. «Nos estamos encontrando con colegas para contarles lo que está pasando y proponerles lo que queremos hacer. Queremos una Justicia sin amigos, donde por los cargos concursen todos y nos sólo los de algunos, o contados, estudios jurídicos», dijo.