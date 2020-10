Rodas y Zimmerman a los «coscorrones»

Resistencia. En el marco de una nueva sesión del Senado que inició alrededor de las 14:00 de este viernes (todavía continúa), oficialismo y oposición se aprestan a tratar, entre otros temas, una modificación que reduciría las partidas asignadas a la Ciudad de Buenos Aires por el Ejecutivo Nacional, algo que se posiciona como eje del debate con opiniones previamente anticipadas.

En ese contexto se dio un breve cruce twittero entre el senador chaqueño por el Frente de Todos, Antonio Rodas, y el representante de Juntos por el Cambio en la provincia, Víctor Zimmerman, quienes se subieron al ring de las redes sociales donde se trataron de mentir y de votar “por disciplina partidaria”.

“#HoySesión votaremos por los Argentinos. Macri benefició con recursos millonarios a Larreta y perjudicó a las provincias. Hoy estamos recuperándolos para darle un destino federal. Senador @VZimmermannOK no vote por disciplina partidaria, vote a favor de los intereses de Chaco”, pegó Rodas a eso de las 14:00 de hoy, caldeando el clima previo a la sesión.

Por su parte, Zimmerman se tomó su tiempo, y en un hilo de dos tuits le respondió sin titubeos: “Senador @AntonioRodas8 no le mienta a los chaqueños, porque esa plata que le quitan de forma discrecional al Gobierno de la Ciudad, vuelve al #GobiernoFederal, no a las provincias”, y agregó seguido: “Le recuerdo que yo fui el único que planteé, en la comisión que Ud. forma parte, para que esos recursos vengan a las provincias y Ud guardó silencio y el oficialismo me contestó que no aceptaban modificaciones”.

Este conflicto partidario deviene de la disputa por la presentación de un proyecto que apuesta a la “transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas por CABA”, lo cual propone fijar las partidas presupuestarias, y, según explican, sumará una nueva quita para la Ciudad que se adhiere al 1% del decreto presentando días atrás por el presidente Alberto Fernández.

En ese sentido, este encontronazo tuitero fue un retazo de lo que se podría vivir en el recinto, ya que desde la oposición habrían judicializado previamente el funcionamiento de la Cámara alta por vencimiento del protocolo de sesiones remotas (tal como pasó en la Cámara de Diputados), lo que de continuarse en litigio judicial podría considerar inválido el dictamen del proyecto que hoy enfrente a los representantes chaqueños.