Rodríguez Larreta dijo que Chaco necesita un cambio: «tiene un potencial enorme que no está explotando», aserguró

Buenos Aires. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reclamó al gobierno nacional un plan y un rumbo claros para salir adelante. Sostuvo que le preocupa la situación del país pero fue optimista en cuanto al potencial de Chaco, del Norte y de toda la Argentina.

Rodríguez Larreta hizo además hincapié en la necesidad de una mejor distribución de los recursos para que cada región pueda desarrollarse con una clara impronta federal y volvió a reforzar la idea de un consenso amplio “pero sin el kirchnerismo.”

Consultado por la situación actual, el mandatario sostuvo: ”Tengo mucha preocupación por el país, en una Argentina con un nivel de inflación récord en los últimos 30 años, una pobreza arriba del 40%, exportaciones bajísimas comparado con otros países del mundo y sobre todo sin un rumbo, sin un plan claro de cómo vamos a hacer para salir adelante.”

“Pasan los días, los meses y el gobierno no muestra hacia donde vamos; no solo estamos mal hoy sino que no vemos perspectiva de mejora” reclamó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al futuro, Rodríguez Larreta fue optimista y se refirió específicamente al potencial de Chaco: ”Yo estoy convencido de que el país tiene un potencial enorme; estamos hoy en una situación crítica pero podríamos estar mucho mejor en Chaco, en el Norte del país y en toda la Argentina. Podríamos producir más, hay muchas posibilidades de desarrollo, pero si no logramos sostener en el tiempo un rumbo y un plan se hace muy difícil”

En esa línea, el mandatario volvió a insistir en la necesidad de un plan sostenido en el tiempo: “Insisto en la necesidad de un consenso amplio. Nunca es con todos, pero sí tiene que ser mayoritario porque cuánto más amplio es el consenso, mejor es lo que podemos lograr.”

Larreta aclaró: “yo con el kirchnerismo no podría ponerme de acuerdo porque no coincidimos en la mirada que tenemos sobre Argentina. Como por ejemplo con la educación; nosotros defendimos las escuelas abiertas mientras que en el país y en Chaco cerraban las escuelas.”

El mandatario también sostuvo: “La Argentina hoy es un país unitario, porque el kirchnerismo ha concentrado todos los recursos en el gobierno central. Yo, por el contrario, creo en que hay que replantear todo el sistema de transferencias donde hay que darles más recursos pero también más responsabilidades. Es parte de lo que que hay que hacer para ser un país más federal.”

Antes de finalizar, sobre el armado local contó: “A cada lugar le dedico más a escuchar que a hablar porque es un momento de escucha. Cada región tiene su particularidad y cada provincia tiene que definir su modelo de desarrollo.” Sobre Chaco en especial destacó a Lucas Figueras y Marilú Quiroz: “con los dos estamos trabajando en un plan para la provincia.” Y sumó: “Tengo mucha expectativa de que podamos ganar en Chaco, la provincia necesita un cambio, tiene un potencial enorme que no se está explotando”.