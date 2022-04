Romero elevó informe a la Justicia esperando que se aclare el tema de la plata disputada entre Cancelarich – Moreira

Sáenz Peña. Esta semana ChM publicó una nota señalando que la judicialización del dinero destinaron a la realización del Pre Cosquín y Pre Laborde sigue su curso en la Justicia para tratar de establecer responsabilidades. El Instituto de Cultura se pudo a disposición y elevó documentación con la intención de colaborar a un rápido esclarecimiento.

Este medio pudo saber que sin estar obligado en términos jurídicos ni administrativo, el profesor Francisco «Tete» Romero solicito un informe a los organizadores de los eventos a efectos de ofrecer luego a la Justicia esa documentación, aguardando que, el tema que está judicializado, se aclare lo antes posible.

Si bien el profesor Romero no tiene inconveniente alguno de hablar sobre este tema, ante las consultas periodísticas siempre se muestra cauto entendiendo que cuando hay un proceso judicial solo se debe decir lo justo y necesario, para no entorpecer el accionar de la Justicia.

No obstante a esto, Sáenz Peña no se quedará sin los certámenes. Cultura en la gestión de Romero no castigará a la comunidad por problemas particulares de unos pocos.

Este medio pudo saber que habrá nueva organización de los Pre Cosquín y Pre Laborde, para que Sáenz Peña no pierda esos eventos. Seguramente será necesaria una reglamentación muy estricta, y lo positivo es que hay tiempo para trabajar, y fundamentalmente incentivar la participación de la sociedad civil para el contralor correspondiente.

Por el momento, se aguarda conocer cuáles son los resultados del obrar de la Justicia en esta cuestión privada entre dos personas.