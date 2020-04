Sacerdote chaqueño contó su experiencia tras contraer Coronavirus en España

Sáenz Peña. El padre Barrios, en contacto con Radio la Red, relató su experiencia con el coronavirus. Actualmente se encuentra con el alta médica.

El sacerdote Juan Barrios es de la localidad de Tres Isletas, por razones de estudio hace un año y medio viajó a Madrid, ciudad donde reside actualmente. El padre dialogó con Radio la Red y contó su experiencia sobre el COVID-19

España actualmente tiene más de 15.000 personas fallecidas por el coronavirus, Barrios contó que “a veces lo vemos muy lejano, pensamos que no nos va a pasar, pero a veces nos agarra desprevenido, uno se desespera y no sabe qué hacer, asique estamos para acompañarnos mutuamente, ayudarnos entre todos para frenar el avance de la pandemia”.

El padre contó que el día 13 de marzo iniciaron los síntomas, no pudo ir en ese momento al centro de salud, pero decidió comenzar una cuarentena voluntaria y dos días después el Estado declaró la cuarentena obligatoria.

Frente a esta situación, el padre Barrios, esta realizando una cuarentena estricta, ya que comparte la casa con personas mayores, por lo tanto solo reside en su habitación, “entre nosotros nos cuidamos”, señaló.

“A mi me preguntaban en donde me contagie y es impredecible porque nos movemos por lugares donde hay mucha gente” y agregó que el virus tiene una facilidad de contagio muy rapida “y uno no se da cuenta”.

En cuanto a los síntomas, indicó que se pueden confundir con una gripe pero por los dolores que tenía se dio cuenta de que “tenía algo en el cuerpo que nunca había tenido», comenzó con tos seca, luego con fiebre, dolores de cuerpo, dolores extraños en la cabeza, desganado, la fiebre subía y bajaba en niveles mas altos que lo normal

Una semana después de que aparecieron los síntomas pudo realizarse los estudios, donde le confirmaron que tenía el COVID-19.

Actualmente el sacerdote se encuentra sin ningún síntoma, con el alta médica, cumplió con el periódico de medicación y le aseguraron que lo más probable es que haya generado los anticuerpos, pero la atención medica la realiza solo online por lo que no puede realizar el estudio de manera presencial.