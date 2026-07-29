SAMEP ratificó que la obra del Segundo Acueducto finalizaría el viernes y pidió un uso racional del agua

La empresa SAMEP confirmó que los trabajos de reparación y adecuación del Segundo Acueducto avanzan de acuerdo con el cronograma establecido y que la finalización de la obra estaba prevista para el viernes de esta semana.

Así lo informó el presidente de la empresa, Nicolás Díez, quien explicó que los equipos trabajan sobre uno de los sectores más complejos de la intervención, ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº 16 con el río Negro, donde se realiza la conexión de una cañería de 1.200 milímetros con otra de 1.000 milímetros, una situación que calificó como técnicamente inadecuada y que motivó la ejecución de la obra.

Trabajos simultáneos en distintos puntos

El titular de SAMEP indicó que, además de las tareas principales sobre el acueducto, la empresa ejecuta obras complementarias en la toma sobre el río Paraná, en la planta potabilizadora de Barranqueras y en distintos sectores del sistema de distribución.

Díez sostuvo que la interrupción del servicio era indispensable para poder concretar estas intervenciones y recordó que la empresa informó con anticipación el cronograma para que la población pudiera tomar las previsiones necesarias y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias.

Prioridad para sostener el abastecimiento

Mientras continúan los trabajos, SAMEP mantiene un esquema especial de distribución con el objetivo de garantizar la mayor cantidad posible de agua en las redes de las principales ciudades.

El funcionario explicó que parte del caudal disponible se redistribuye desde el Primer Acueducto para abastecer tanto a Presidencia Roque Sáenz Peña como a otras localidades del interior, aunque reconoció que el suministro será limitado hasta tanto concluyan las obras.

«Estamos compartiendo el agua que tenemos entre todos. Ese es el esfuerzo que le pedimos a la comunidad para poder terminar esta obra lo antes posible», expresó.

Reparación de una válvula de seguridad

Durante la entrevista también se refirió a los trabajos realizados en el acceso a Colonia Aborigen, donde personal de la empresa intervino una válvula de seguridad que sufrió un desperfecto luego del retroceso del agua entre ambos acueductos.

Según explicó, la reparación permitió evitar mayores inconvenientes en el funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Agua para las localidades del interior

Díez reiteró que el objetivo inmediato es bombear agua mediante el Primer Acueducto para que las localidades puedan recuperar, al menos durante algunas horas por día, el suministro en sus redes.

Precisó que el llenado de las cisternas dependerá del nivel que alcance cada sistema antes de volver a impulsar el agua hacia la red domiciliaria.

Operativo permanente

Finalmente, el presidente de SAMEP señaló que cuadrillas técnicas recorren de manera permanente el trazado del Primer Acueducto para prevenir daños en la infraestructura y controlar el funcionamiento de válvulas e instalaciones.

Además, indicó que el personal trabaja en turnos rotativos de ocho horas, aunque en esta intervención las jornadas llegan hasta las 15 horas diarias con el objetivo de concluir la obra en el menor tiempo posible y restablecer la normalidad del servicio