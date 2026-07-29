29 julio, 2026

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SAMEP ratificó que la obra del Segundo Acueducto finalizaría el viernes y pidió un uso racional del agua

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Sáenz Peña. El presidente de la empresa, Nicolás Díez, aseguró que los trabajos avanzan dentro del cronograma previsto. Mientras continúan las tareas, se mantiene un esquema de distribución para abastecer a las principales ciudades y al interior provincial.

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