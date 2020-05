Santa Mónica, Sáenz Peña e Hipólito Irigoyen incontenibles; fútobol todos los fines de semana a pesar de los riesgos

Sáenz Peña. La Policía una vez más debió desplegar un intenso operativo para dispersar a las personas que jugaban al fútbol. No hubo detenidos.

La División Patrulla Preventiva se sumaron al trabajo de los efectivos de la Comisaría 3era que intervinieron en los barrios Santa Mónica, Sáenz Peña e Hipólito Irigoyen, lugares donde se constató que había personas jugando al fútbol. Éstas al notar la presencia policial se retiraron pacíficamente a sus viviendas, quedando despejadas todas las canchas.

En calle 37 y 26 del barrio Santa Mónica, donde la mayoría de las personas pertenecen a pueblos originarios, el titular de la Comisaría mantuvo una reunión con referentes y tras la misma determinaron quitar los arcos de la cancha y vecinos del barrio se comprometieron a no volver a jugar hasta que termine la emergencia, según consigna hoy DiarioTag.

Es incomprensible esta actitud durante los fines de semana, aunque de lunes a viernes también sucede. Dirigentes de la comunidad aborigen mencionaron a OdeN que «los padres no nos acompañan y no hablan con sus hijos, ya no sabemos qué hacer para que comprendan el peligro», al tiempo que subrayan que la desobediencia no es sólo de adolescentes sino también en personas con promedio de edad de unos 35 años.