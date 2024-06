Se desplomó la imagen del presidente Milei en Chaco

Resistencia. La negativa alcanza el 49,9% en el territorio chaqueño, según un sondeo realizado recientemente y que involucra las 24 provincias. En distritos como Córdoba y Mendoza su imagen se mantiene por sobre el 60%.

Una encuesta reciente de CB Consultora Opinión Pública, que evaluó la percepción de Javier Milei en las 24 provincias del país, mostró caídas de su imagen en 14 de ellas. La provincia del Chaco se destaca entre las regiones donde la imagen del presidente sufrió un notable deterioro. Son múltiples los factores que podrían erosionar la imagen del Presidente, entre ellos el escenario económico complejo y las dificultades legislativas que afronta el Gobierno.

Entre el 1 y el 4 de junio, CB Consultora Opinión Pública realizó un relevamiento con entre 620 y 1.285 entrevistas por distrito, con un margen de error de entre el 3% y el 4%. Los resultados, difundidos por Clarín, muestran una caída generalizada en la imagen del presidente, aunque Milei aún mantiene un balance positivo en 19 de las 24 provincias.

Rechazo de chaqueños

En Chaco, la situación es particular para el mandatario si se tiene en cuenta el resto del país. La encuesta reveló que la imagen positiva de Milei en la provincia es del 45,9%, mientras que la negativa alcanza el 49,9%, con un 4,2% de encuestados que no saben o no contestan. Este dato coloca a Chaco entre las cinco provincias con mayor rechazo hacia Milei, junto a Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.

La falta de leyes aprobadas en el Congreso durante los últimos seis meses exacerbó una situación de descontento, aumentando la percepción de ineficacia y desinterés del gobierno nacional en resolver los problemas locales.

El deterioro de la imagen de Milei en Chaco es parte de un fenómeno más amplio que se observa en varias provincias. En las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires, también se registraron caídas importantes en la percepción del presidente. Sin embargo, en distritos como Córdoba y Mendoza, que tradicionalmente han sido más favorables a Milei, su imagen se mantiene robusta, con apoyos superiores al 60%.