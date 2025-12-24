Se incendió la fábrica de colchones Zózzoli y se evalúan las pérdidas

Sáenz Peña. Un importante incendio se produjo en la madrugada de este miércoles en la fábrica de colchones Maxi King, ubicada en Colectora de Ruta Nacional N° 95, entre calles 1 y 9, del barrio Villa San José perteneciente a la familia Zózzoli.

El sereno del lugar, explicó a los uniformados que el fuego se habría iniciado en el sector depósito de colchones, propagándose posteriormente hacia el área de fabricación. De inmediato, trabajaron en el lugar dotaciones y autobombas de la División Bomberos Policial, junto a Bomberos Voluntarios de Sáenz Peña, solicitándose además colaboración de cuerpos de bomberos de localidades aledañas, a fin de controlar y extinguir el incendio.

Ya en horas del amanecer, personal de Bomberos continúan con los trabajos para controlar y extinguir el foco ígneo, con la colaboración de autobombas de Presidencia de la Plaza, Machagai, Quitilipi y Avia Terai. Se solicitó abastecimiento de camiones cisternas a la empresa SAMEEP y la Municipalidad.

El hecho fue puesto en conocimiento del Fiscal en turno, Dr. Gustavo Rafael Valero, quien impartió las directivas correspondientes. En el lugar se hicieron presentes autoridades policiales. Se trata de establecer las causas que originaron el siniestro, no registrándose personas lesionadas al momento del procedimiento.

