Se inicia el juicio por la muerte de Adriana Echeverría, que tiene como único imputado al motochorro Fredy Fernández

Sáenz Peña. Mañana, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña en Sala Unipersonal, a cargo de Fanny Zamateo, se llevará a cabo el juicio. El motochorro atacó a la joven que también se movilizaba en una motocicleta. Producto de la caída le ocasionó serias lesiones que terminaron con la vida de Adriana.

Al momento de ser intervenida quirúrgicamente, Adriana presentaba traumatismo grave de cráneo, contusión hemorrágica cerebral, hematoma subdural, traumatismo cerrado de tórax y abdomen, contusión pulmonar bilateral, lo que derivó en el deceso, luego de dos días de agonía.

Recodaron que el 28 de noviembre del año 2020, Adriana salió con su madre a hacer unas fotocopias y tuvieron la mala suerte de que esta persona las atacó, la empujó de la moto y le pegó un tirón para robarle la cartera.

LA PENA MÁXIMA

Sebastián Escalante y Gladys Carbajal, familiares de la víctima, anunciaron el inicio del juicio y pidieron a la comunidad que los acompañen mañana jueves.

Dijeron: ‘El caso de mi prima ocurrió hace un año y medio, pero los hechos siguen ocurriendo, con arrebatos por parte de motochorros, que luego por las noticias nos enteramos de que a los dos o tres días ya están nuevamente en la calle, tras unas horas de arresto‘ , lamentaron los familiares.

‘Queremos para el acusado que la pena sea la máxima y no como pide el abogado defensor Daniel Burli de 8 a 14 años, creo que es una burla para la familia si le dan tan pocos años. Eso no sería Justicia, pedimos la pena máxima, que le den cárcel de por vida porque mi sobrina no va a volver más con nosotros, pero va a descansar en paz, eso le prometimos nosotros y queremos que ella descanse en paz, queremos un fallo ejemplar en este caso‘, solicitó la tía de Adriana.

EL HECHO

Cabe recordar que Adriana Echeverría fue atacada por un motochorro en un intento de robo el 28 de noviembre de 2020, en calle 11 entre 2 y 4 del centro. La víctima se movilizaba en una motocicleta con un familiar.