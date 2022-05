Se instala el rumor de la vuelta de Lupi, lo que complicaría la situación de Pilín Comisso denunciado por violación

Sáenz Peña. La madre de la joven Brenda, Veronica Larroque, pidió públicamente el regreso de la titular de la Fiscalía 4, dijo que no descartan organizar una marcha, aseguró que mantiene contacto con «otras mujeres víctimas de acoso» y también con organizaciones feministas.

La madre de la joven Brenda, Veronica Larroque, pidió públicamente el regreso de la titular de la Fiscalía 4, Liliana Lupi, quien está de licencia desde agosto de 2020 cuando asumió en su reemplazo, provisoriamente, Cristián Arana.

Larroque en LT16 AM 950 se preguntó que ¿cómo es posible que el comerciante siga libre?, y reflexionó «hay casos mucho menos grave donde las personas que cometen un abuso son detenidas para garantizar la investigación, y aca estamos ante una violación, porque a mi hija este señor la violó».

La madre de la joven Brenda apuntó particularmente a Fabián Comisso y lo identificó como el familiar que fue a ofrecer un arreglo para que no se denuncie, sugiriendo que el arreglo se podría haber tratado de dinero. «Ojalá sea cierto lo que dicen, que vuelve la fiscal titular, Lupi creo que es, porque acá estamos viendo mucha amistad. Y sino vamos a pedir el cambio de fiscalía», dijo y subrayó que «nosotros estamos en contacto con otras mujeres que fueron acosadas por este señor Comisso, y estamos evaluando hacer una marcha para que esto no se duerma y el fiscal reaccione, cambie la caratula y lo meta preso».