Se realizó la primera fecha del Torneo de Fútbol Adaptado

Sáenz Peña. La primera jornada del Torneo de Fútbol Adaptado se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal y estuvo organizada por el área de Deportes Adaptados.

El encuentro fue para las categorías Sub-16 y Sub-18, tanto masculino como femenino.

Participaron: Deportes Adaptados, la E.E.S. N.º 6 Mariano Moreno, E.G.P.S.I. N.º 2, C.E.T.T. N.º 100 San Antonio de Padua, C.I.S.M.E. (Salud Mental), Don Orione Escuela Especial, Fundación DESOCHA de Resistencia y Deportes Adaptados Adultos Mayores.

El secretario de Desarrollo Humano y Deportes destacó el trabajo que se viene realizando desde el municipio —único en la provincia en contar con una Dirección de Deportes Adaptados— y agradeció a la Fundación DESOCHA por el apoyo y acompañamiento en el desarrollo de actividades deportivas para personas con discapacidad.

La próxima fecha se desarrollará en el mes de noviembre, con día a confirmar.

