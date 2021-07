Spoljaric espera que con unidad en la diversidad se pueda fortalecer el Frente de Todos

Sáenz Peña. La diputada, que hizo saber que le gustaría repetir un mandato, entendiendo que hay mucho por legislar y que tiene en carpeta, cree en que es posible la unidad en la diversidad como pregona el Gobernador Capitanich.

Liliana Spoljaric, pese a haberse desatado la Pandemia, dedicó mucho tiempo a no cortar la relación directa con la gente, manteniendo reuniones con diferentes sectores imponiendo una agenda atada al empleo, el trabajo, la industria, sectores de servicios y emprendurismo.

«La experiencia tenida en la Secretaría de Empleo me llevó a poder tomar contacto con un universo de actores, que dinamizan la economía en todos sus planos, interactuando con la problemática de cada uno de ellos, viendo que hay muchas cosas que, sólo necesitan gestión, o legislación, y lo hemos hecho con mucho compromiso pero también con mucho cuidado por esto que estamos viviendo y que no es fácil para nadie», expresó la legisladora justicialista.

Sobre los tiempos que se vive en lo partidario Spoljaric fue prudente, pero clara. Hizo saber que le gustaría repetir un mandato, entendiendo que hay mucho por legislar y que tiene en carpeta, pero además señaló que cree en que es posible la unidad en la diversidad como pregona el Gobernador Capitanich.

«Cuando asumí en el rol de diputada me comprometí a ser una diputada del interior y creo que, con humildad lo digo, he cumplido con ese propósito. Her recorrido cada localidad de la provincia, no sólo reuniéndome con los intendentes que tienen muchos temas que plantear en cuestiones legislativas, sino también con actores que dinamizan la economía en todos sus planos. Buscamos permanentemente llevar al plano legislativo aquellos temas que le preocupa a la gente», dijo, repasando sus reuniones constantes en el interior chaqueño.

Y remarcó que más allá de sus intenciones, que son conocidas por todos, «los compañeros saben que voy a estar donde el proyecto me requiera». «Creo que lo importante es que el Frente que gobierna nuestra provincia, que es un proyecto que respalda el proyecto de país de nuestro presidente Alberto Fernández, pueda resultar fortalecido en estas elecciones, tanto en la categoría provinciales como nacionales. Y ese fortalecimiento se dará, primero con la obtención de la mayor cantidad de legisladores y segundo con un triunfo que también signifique un respaldo a la gestión provincial que ha hecho mucho por acompañar a distintos sectores en un contexto de pandemia que nadie tenía previsto en su plataforma de gobierno antes de asumir», dijo, y planteo: «yo creo que es posible la unidad en la diversidad como pregona el Gobernador Capitanich, quien hoy es presidente del partido y por lo tanto quien asume la responsabilidad de conducir un proceso de contención y convocatoria necesarios para consolidar el Frente de Todos en nuestra provincia».