Spoljaric fue «reciclada» en nuevo cargo: Peronismo sigue premiando a los menos rentables en votos

Sáenz Peña. Un articulo publicado en el sitio web político ChacoMagazine mencionó la «suerte» de la dirigente saenzpeñense que cuando fue candidata a intendente fue derrotada de forma estrepitosa. El artículo habla de sus designaciones en la política, sus negocios particulares con los radicales, el acomodo de familiares, y el enojo de la militancia que es la que verdaderamente junta los votos.

«El Peronismo volvió a «reciclar» a la ingeniera que tiene relaciones comerciales con el municipio radical», reza el título del artículo que fue parte de una editorial en el programa Voces de la Jornada de LT16, y que en la bajada expone: «Jorge Capitanich nombró en Sameep a la ingeniera industrial Liliana Estela Spoljaric. Lo hizo para no dejarla sin empleo, ya que Gustavo D’alessandro, que no supo responder ni solucionar lo de la turbiedad del agua, fue eliminado de la empresa estatal, pero con premio».

El resto del escrito señala:

«Los militantes pierden los estribos de la razonabilidad y se transforman en «aplaudidores» de un «relato o modelo». Pasó con los que fueron Menemistas en los ’90 y desde el 2003 aprendieron palabras nuevas como transversalidad y se definieron Kirchneristas. Aplauden todo, y a todos, sin importarles que esos a quienes aplauden son los verdaderos beneficiarios de la política militante. Y para muestra sobra un botón: ¿acaso algún militante, caminador de barrios, de esos que llevan el mensaje y piden los votos, tiene o tuvo la suerte de Liliana Spoljaric?

En febrero de 2022 se anunciaba que Liliana Spoljaric asumiría como vocal en APA para reemplazar a Gustavo D’alessandro que era promovido como nuevo presidente de Sameep. Antes de cumplirse el año, el agua turbia que ya lleva más de un mes, y que nadie sabe explicar, eliminó a D’alessandro de esa presidencia. Pero no fue descartado, lo siguen premiando con un sueldo en el APA donde volverá a ser vocal. ¿Y Spoljaric?

Este pasado lunes, mediante un Decreto el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, señala en sus considerando la necesidad de cubrir el cargo de Vocal en Sameep, y cita que la ingeniera industrial Liliana Estela Spoljaric reúne las condiciones de idoneidad necesaria para desempeñar el cargo.

En la parte resolutiva en el artículo 1ero el Gobernador Decreta «desígnase, a partir del 17 de enero de 2023, como Vocal de la entidad de Servicio de Agua y Mantenimiento, Empresa del Estado Provincial Sameep, a la ingeniera agroindruatrial Liliana Estela Spoljaric», en tanto que el artículo 2do es de forma. Firmado Sebastián Lifton, ministro de Producción, Industria y Empleo, y Jorge Capitanich, gobernador.

Nunca capitalizó votos

Spoljaric llegó a la función pública como responsable del Complejo Cultural Centrochaqueño, cuando éste estaba en manos del Gobierno provincial. Pero no pudo resolver ni el tema de las goteras, y mucho menos que el lugar dejara de inundarse cuando llovía. Una gestión deslucida.

Luego Domingo Peppo la llevó a la Secretaría de Empleo donde amortizó un discurso sostenido en los Call Center. Y dos años después, se hizo «Peppista» al ser elegida por el ex gobernador para integrar la lista legislativa en segundo lugar.

Siendo diputada impulsó su precandidatura a intendente de la Termal, utilizando recursos estatales para hacer campaña. Pero la realidad le dio una dura cachetada al perder de forma estrepitosa la interna, y cosechar pocos votos. Ni minoría pudo integrar con su lista.

Cuando Capitanich volvió al Gobierno provincial y se discutió la Presidencia de la Cámara traicionó a Eli Cuesta al no votarla, diciendo que ella respondía a Peppo y éste había acordado con Capitanich que se eligiera a Sager. Y terminado su mandato espero por su «premio consuelo» llegando a la vocalía de APA, ya que la militancia y la dirigencia no dejó que el Gobernador la nombre Presidente de Sameep, donde hoy se la nombra para cubrir la Vocalía que dejó el ex radical Acosta arrinconado por denuncias de acoso en la Justicia.

Opositora hasta ahí nomas

La ingeniera que hoy vuelven a reciclar en campañas electorales se vi vinculada a escándalos cuando los camiones de su empresa fueron fotografiados bajando mercaderías en un deposito lindante a su domicilio.

Pero también la misma militancia compartió fotos de un familiar de la funcionaria posando con un fajo de billetes en plena campaña electoral, lo que generó más rechazo hacia la persona de Spoljaric.

Spoljaric tiene una empresa constructora, junto a su esposo, y esa empresa, según denuncian desde el mismo PJ local presta servicios con alquiler de camiones al Municipio administrado por la UCR. Entonces, ¿cómo se espera que alguien que se beneficia de la UCR le haga oposición en la ciudad? En esto tal vez radique el entendimiento de por qué no capitaliza votos y cada vez que fue candidata, incluso en una interna dentro del PJ, obtuvo resultados demasiados bajos (en relación a votos = dinero invertido en la campaña).

Hoy el Peronismo volvió a «reciclar» a la ingeniera que tiene relaciones comerciales con el municipio radical y por eso no es una opositora optima. Tal vez por ello dedica más tiempo a recorrer otros municipios chapeando con su cargo provincial que los barrios de Sáenz Peña.

Hay quienes dicen que espera volver a ser convocada para las legislativas, que le quita el sueño la espera de ese llamado telefónico. Mientras tanto en la ciudad Termal hay militantes, y también dirigentes, que despotrican contra la funcionaria, y recuerdan que siendo diputada consiguió el pase a planta de su propio hijo en una dependencia estatal, aunque aseguran que el joven no va a trabajar ya que se dedica a administrar la Ferretería de la familia lindante a la oficina de la ingeniera.

Mientras esta realidad genera más enojos en el PJ saenzpeñense hay quienes la aplauden sin importarles quienes son los verdaderos beneficiarios del trabajo militante del que camina las calles».