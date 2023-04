Tarifazo en Sameep: Abogados trataron de «mentirosa» a Spoljaric y anunciaron presentaciones judiciales

Sáenz Peña. Los vecinos saenzpeñenses, y de otras localidades, buscan presentar un amparo colectivo contra los tarifazos. Rosanna Carisio y Daniel Burlli, abogados, visitaron LT16 Radio Sáenz Peña 950 y dieron detalles del tramite, y respondieron a Liliana Spoljaric a quien trataron de mentirosa.

Carisio mencionó que habían participado de una reunión con una Fiscalía de resistencia junto a vecinos de la capital, y explicó cuál es el trámite y la óorbita de competencia para este tipo de trámites.

«Hay mucha gente que no puede comprar el bidón de agua, y el agua de Sameep esta contaminada con el agua de cloaca que brota de las bocas de tormenta, justamente en la esquina de Sameep en calle 11 hay un grave problema. En el Hospital ocultan los datos de la gente que llega internada por este tema, por eso creemos que debe dictarse la emergencia sanitaria», dijo.

A su turno Daniel Burlli recordó que con respecto al tema de la turbiedad no se cobraría la factura. «La ingeniera Spoljaric es una mentirosa, es una mentirosa, dijo que no hubo aumento y acá tengo dos boletas mías donde yo pagaba sin medidor en el mes de noviembre – diciembre 2185 pesos, en febrero 4300 pesos, y en marzo 6338 pesos, para un departamento en el que vivo solo. Entonces quién es la que miente? Esta señora Spoljaric está trabajando en Sameep o le mandan un audio de WhatsApp y le cuentan que está todo lindo. Es una cara dura, no cómo profesional pero sí como funcionaria, que se calle, que diga que está trabajando pero que no diga barbaridades», dijo Burlli.