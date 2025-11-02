Tarjeta Tuya festeja 11 años con una promoción especial en toda la provincia

Resistencia. El martes 4 es el cumpleaños de la tarjeta chaqueña y para celebrarlo tendrá una promoción especial: 5 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope de reintegro en todos los rubros.

En el marco de las celebraciones por el 11º aniversario de Tarjeta Tuya y los 31 años de Nuevo Banco del Chaco, este martes 4 de noviembre se podrá aprovechar una promoción especial para todos los clientes de la tarjeta chaqueña.

En todos los rubros comerciales, se podrá comprar en 5 cuotas sin interés y 10% de bonificación sin tope de reintegro todas las localidades de la provincia, facilitando a las familias acceder a productos y servicios con beneficios especiales.

Esta acción reafirma el compromiso de Tarjeta Tuya y Nuevo Banco del Chaco con la economía local, fomentando el consumo en comercios chaqueños y acompañando a las familias en sus compras cotidianas.

Los comercios adheridos a la promoción se pueden consultar en el sitio oficial de promociones de Nuevo Banco del Chaco: nbch.com.ar/promociones

Nuevo Banco del Chaco celebra el 4 de noviembre 31 años de su refundación, mientras que Tarjeta Tuya cumple 11 años desde su lanzamiento el 4 de noviembre de 2014. A lo largo de una década, Tuya se consolidó como la principal tarjeta del mercado chaqueño, con el objetivo de impulsar la economía local y acompañar a las familias de toda la provincia.

Con una política orientada a fortalecer el comercio chaqueño, Tarjeta Tuya ofrece condiciones diferencias que permiten a los comerciantes contar con un instrumento competitivo y a las familias mejorar sus posibilidades de compra y consumo.

La promoción Tuya Aniversario hace hincapié en esta política, convirtiendo el aniversario en una oportunidad para que los clientes disfruten de los beneficios especiales en todos los rubros y todos los rincones de la provincia, consolidando a Tarjeta Tuya como un aliado clave del comercio y la economía local.

Nuevo Banco del Chaco reafirma así su compromiso con la economía local, consolidando la tarjeta como una herramienta clave para comercios y usuarios en toda la provincia, acompañando a las familias y fortaleciendo el comercio chaqueño, celebrando 11 años de Tuya con beneficios que buscan hacer de cada compra una experiencia accesible y conveniente.

Cómo solicitar o habilitar Tarjeta Tuya

Las personas interesadas en solicitar la tarjeta chaqueña lo pueden hacer de manera online en nbch.com.ar o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH.

Para activar la tarjeta, se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o a través del WhatsApp verificado al 362 416 1290.

Seguridad y canales oficiales

Nuevo Banco del Chaco recomienda a sus clientes tener especial cuidado con la seguridad de sus cuentas. Los canales oficiales de Atención Online están disponibles y los usuarios pueden contactarse a través de WhatsApp al 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales del Banco.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco.

Compartir