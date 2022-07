Tensión comercial en Sáenz Peña por la incertidumbre: faltantes en supermercados

Sáenz Peña. El cimbronazo económico producido por la convulsionada situación política lo sufre la gente que quiere abastecerse y no puede. Harina, aceite, yerba, papel higiénico, son algunos de los productos que faltan en las góndolas, pero no en los depósitos, citó ChM en un artículo.

Según dicen las fábricas y grandes industrias suspendieron entregas o recortan los envíos, y los productos llegan con precios actualizados de un 8% en promedio.

Un desfavorable escenario golpea particularmente a los asalariados y cuentapropistas que ven cómo se pulveriza el poder adquisitivo de sus ingresos, publicó Norte en sus páginas este miércoles.

Algunas voces aseguran que hay proveedores que cancelaron las ventas, pero además están llegando las listas de precios con aumentos importantes. Pero además de los comestibles en el rubro electrodomésticos, e incluso el de lubricantes y cubiertas, no están vendiendo nada, y desde el empresariado dicen que «desde las cadenas de distribución a nivel país los pedidos están todos suspendidos hasta que no se calmen los mercados».

En Sáenz Peña supermercado mayorista exhibe mercadería pero no la vende. «Fui al mayorista, quería un rollo de servilletas de papel grande, no había en la góndola de abajo, pero sí en la superior, muchos pack cerrados. Le pedí al empleado y me dijo: tenemos ordenes de solo vender lo que esta abajo hasta que se agote, lo otro (por lo que estaba estibado en las góndolas superiores casi hasta el techo) puede ser el lunes», contó un cliente a este medio, y aportó las fotografías.

En localidades del Sudoeste algunos supermercados grandes suspendieron la aplicación de los Súper días de la tarjeta del Banco del Chaco, mientras que en la Termal otra firma multinacional corrió el inicio de las jornadas de super descuentos que estaba promocionando. El motivo: la remarcación de precios. Además se racionaliza la mercadería, los clientes sólo pueden llevar de a un bulto.