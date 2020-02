Tremendo: mujer en coma tras ser atropellada por auto que huyó

Machagai. La familia de Maria Popovich indignada con quien la dejó al borde de la muerte porque sigue conduciendo a pesar de su edad y aparente enfermedad, además de molesta con la Justicia que no aclara ni investiga el hecho.

El seceso, ocurrido el 11 de febrero a las 16 horas, fue narrado por Karen, hija de la víctima, en LT16 y tomó más notoriedad y repercusión este sábado cuando el diario digital más leído en la provincia, DiarioChaco.com publicó una nota bajo el título «La atropelló un auto y huyó, ahora lucha por su vida y sus familiares reclaman justicia«.

Karen cuenta que su mamá Maria Popovich iba a trabajar cuando fue embestida por el conductor que huyó del lugar ocasionando que la mujer desde hace 17 días quede en coma inducido. Según la hija los vecinos vieron como el conductor “la chocó de atrás y la dejó tirada”, pero llamativamente la Fiscalía que debe investigar el hecho no generó ni citaciones.

En medio de la desgracia, el manoseo de Salud Pública

La desesperación de la familia se ahogó en angustia cuando tuvieron que esperar “una hora la ambulancia”. «La llevamos en un un patrullero», dijo la hija, y tras horas María fue trasladada al hospital 4 de Junio de Sáenz Peña donde nuevamente se vivió un calvario. No funcionaba el tomógrafo, y según Karen «ni camilla había».

La tomografía se realizó en Uncaus y tras 8 horas del accidente, cerca de la medianoche, Popovich fue derivada a Resistencia.

En sus declaraciones Karen menciona que realizó la denuncia por abandono de persona y, tras ser identificado, la Policía fue a la casa del propietario del rodado a notificarlo. “El tipo no salía. Y después un hijo de él salió y se hizo cargo de lo que hizo el padre. Para la Justicia, él (por el hijo) manejaba el auto”, denunció.

“Nos mandan videos de cómo el tipo va a cargar combustible y lava el auto. Y nosotros estamos destrozados, mi papá y mi hermana estamos viviendo en Resistencia”, expresó.

¿Otra deuda de la Justicia en puerta?

Karen asegura que “la Justicia no hace nada”. Cuenta que los vecinos le envían vídeos del conductor del vehículo haciendo compras y manejando “como si nada pasó”. “También repara en expresiones que el hijo de esta persona realiza en redes sociales que lastiman aún más a la familia de María que se sigue debatiendo entre la vida y la muerte.

La Fiscalía no se hizo presente en Machagai, no citó testigos, no pidió imágenes de las cámaras de seguridad de los negocios del lugar, no se entrevistó con la familia, nada.

Machagai tiene un dolor muy calado con la Justicia que atesora muchas deudas en su haber. La muerte de Ramírez el prestamista (apuñalado con saña), la desaparición de Chamorrito (un personaje pueblerino), el caso de Yanina Alarcón que fue chocada por el primo del Secretario Coordinador de Gabinete del Municipio que estaba borracho (la joven perdió su carrera deportiva), el cruel asesinato de los Padín (tres personas muertas a golpes), entre otros tantos.

Que pasa con la ciudadanía que no exige que los casos no queden impunes?