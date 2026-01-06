Vecinos reeditan fuertes cuestionamientos a la gestión Quitito Lovey

Quitilipi. Aseguran que las diversas calles de tierra de los barrios presentan un estado de angustiante abandono.

Mediante distintos medios los vecinos reclaman la difícil circulación en días «normales» debido a los grandes pozos, falta de perfilado, riego y ausencia de ripio, se le suman en las jornadas lluviosas incontables problemas como el anegamiento prolongado en varias arterias por escasez de cunetas y desagües, inundación de viviendas, acumulación de barro, malezas y dificultad para trasladarse por falta de veredas. Tras las últimas y abundantes precipitaciones, las redes sociales se llenaron de fotografías y videos con reclamos de los contribuyentes.

Algunos medios de comunicación de la localidad aseguran que entre los sectores más críticos señalaron los barrios Boca, Macarena, Itatí, Virgen del Carmen, Parque Industrial, Mataderos, Santa Rosa, Moreno y Nueva Esperanza, entre muchos otros, con indicaciones puntuales de calles como Pellegrini, Miguel De Gárate, avenida Chaco (desde La Pampa hasta ruta 4), Formosa, Misiones, Islas Malvinas y Magallanes (por donde pasa uno de los drenajes principales de la ciudad).

«Es como vivir en medio de una cañada, hace años que pasa esto, por lo menos péguense una vuelta para ver cómo estamos con agua y barro, a ver qué pueden hacer», posteó uno de los vecinos. «El canal está tapado, no escurre el agua como debería, por favor manden las cuadrillas a limpiar; no hay cunetas ni alcantarillas en los barrios y las calles están llenas de pozos», agregaron otros frentistas.

La situación que se replica constantemente expone de uno de los problemas estructurales de la ciudad que se padecen desde hace largos años y al cual las sucesivas administraciones municipales no logran encontrarle solución.

Vecinos y entidades reconocen que uno de los escollos será quizás la magnitud del trabajo necesario para el escaso parque automotor (según el intendente Lovey hay más de 800 calles de tierra). Pero a la vez reclaman la diagramación de un plan con las demandas más urgentes de la ciudad -como se hacía en los plenarios de Amigos de Quitilipi- insistiendo en que se cumplan según el orden de importancia.

«Te aparecen con plazoletas o costosos espectáculos que, si bien son necesarios, no son prioritarios para que cientos de personas puedan vivir en mejores condiciones; este inconveniente de los barrios es una deuda pendiente de la gestión de Ariel Lovey, quien ya lleva seis años gobernando el municipio», consideró un histórico dirigente comunitario, según cita Norte.

