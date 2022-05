Voraz incendio por poco no fue una tragedia: «no podía encontrar la llave para salir» relató Fernanda

Sáenz Peña. Una familia del barrio Hipólito Yrigoyen perdió todas sus pertenencias tras un incendio. Fernanda Montenegro, propietaria del hogar y madre de 4 menores, dialogó con radio La Red sobre el siniestro que sufrió, donde lo perdió todo.

Una familia del barrio Hipólito Yrigoyen perdió todas las pertenencias de su hogar debido a un incendio. El caso se conoció a través de redes sociales luego de la publicación de una vecina, solicitando donaciones.

En el interior del hogar, se encontraba Fernanda Montenegro junto a sus cuatro hijos de 2, 4, 5 y 8 años, quienes pudieron escapar ilesos de las llamas.

“Gracias a Dios pudimos salir a tiempo, estamos bien”, expuso Fernanda en contacto con radio La Red y relató la cronología de los hechos: “estaba cocinando, dejé el encendedor en la mesa sin darme cuenta que mi hija lo agarró, fue a la pieza y prendió fuego el colchón”.

“Sentí olor a humo, me fui a la pieza y el fuego había agarrado la mitad del colchón sin poder hacer nada”, continuó.

Fernanda, manifestó que el siniestro sucedió en horarios de la noche, cuando cerró todas sus puertas y procedió a cocinar para sus hijos, lo que la llevó a vivir un momento de tensión cuando el fuego comenzó.

“Se me había caído la llave y no veía nada, ya que la luz había cortado porque el fuego llegó a los focos, mis hijos se asustaron mucho, inhalaron humo, abrí las ventanas y grité para que me ayuden”, contó.

Por último, Fernanda mencionó que están recibiendo donaciones, “lo que la gente quiera colaborar y ayudar bienvenido sea, voy a agradecer porque nos quedamos sin nada”.

Quienes deseen colaborar con Fernanda y su familia, podrán comunicarse al 3644244205.