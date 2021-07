Zdero constató que el Hospital de Pampa del Infierno no tiene médicos

Pampa del Infierno. El diputado provincial, Leandro Zdero, visitó a media noche el Hospital local “Almirante Brown” y corroboró que no había médicos para atender a la gente.

Ante la preocupante situación transmitida por los vecinos, decidió, junto a otras personas y autoridades del municipio local, estar en el lugar y acompañar este reclamo que debería ser prioridad para el Gobierno provincial.

Sobre este tema, Zdero expresó: “Llegamos y nos encontramos con las enfermeras que no saben cómo seguir con su trabajo porque no hay un solo médico para indicarles medicación o cómo continuar con la atención de pacientes. Esta situación es muy grave, nadie sabe quién está a cargo en la Dirección del Hospital y no hay respaldo para los trabajadores de salud si llegara a ocurrir alguna urgencia. Se sienten abandonados por el Estado y desprotegidos, debería el Ministerio dar una respuesta inmediata a este reclamo, porque la situación se ha vuelto insostenible”.

“Con el pasar de las horas, crece el malestar dentro del Hospital por el mal momento que debe pasar la gente, ante la falta de médicos y la incertidumbre de los enfermeros. Es indignante que trabajen en este clima de no saber qué sucede. Es muy evidente la falta de voluntad política desde el Ejecutivo provincial para atender una necesidad tan básica como es la Salud”, añadió.

El diputado Zdero aún permanece en la localidad, realizando las gestiones correspondientes, y acompañando el reclamo de la comunidad.