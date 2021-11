Zdero: “la gente no pasará por alto este abandono por parte del Estado”

Interior. El diputado provincial Leandro Zdero, de cara a las elecciones legislativas de este domingo, manifestó que “el Frente de Todos está más preocupado en la campaña sucia mientras nosotros seguimos llevando propuestas y esperanza en cada rincón del Chaco».

Y agregó: «No sentir lo que le pasa al chaqueño es ser indiferente y la gente no pasará por alto este abandono por parte del Estado”.

Sobre la importancia de atender las necesidades y las prioridades que no figuran en la agenda de gobierno, Zdero expresó: “Estuve nuevamente en las localidades de Presidencia de la Plaza, Machagai, Colonia Aborigen, Charata, Villa Ángela, Corzuela y General Pinedo con una marcada concurrencia en una caravana donde la gente sigue reclamando por una salud que nos cure, una educación que nos eduque y una seguridad que nos cuide. A los funcionarios no los conocen en el interior, preguntan por ellos y por la ausencia del estado; por eso creo que están preocupados en la campaña sucia y no en resolver los problemas que necesitan respuestas inmediatas”.

“LA GENTE HOY QUIERE TERMINAR CON LA POLÍTICA BARATA”

“Tenemos el cuarto lugar de mejor coparticipación en el país y este gobierno solo quiere llevar a la gente de la nariz a todos lados conformándolos con un plan. ¿Alguien recibió la cocina, la heladera, el colchón, la pava eléctrica o las mercaderías? Seguramente a los que necesitan no les va a llegar, pero sí a los punteros políticos de los que gobiernan hace 15 años”, añadió.

“CONVOCAMOS A TODOS LOS CHAQUEÑOS”

“Este domingo convocamos a todos los chaqueños a cambiar esa resignación por esperanza. Somos una oposición constructiva, hoy no hay equilibrio parlamentario, y lo necesitamos; por eso pedimos el acompañamiento a Chaco Cambia porque la gente quiere terminar con la política barata y construir una provincia con igualdad de oportunidades para todos”, concluyó.