Interior. Leandro Zdero, diputado provincial y candidato a Gobernador por el Chaco reiteró su compromiso de fijar prioridades con políticas públicas, acciones y una planificación que permita mejorar la calidad de vida de los chaqueños.

“Durante estos días, estamos en el sudoeste provincial acercando y dando a conocer mi plan de gobierno con propuestas y con ejes principales como ser: poner orden, combatir la inseguridad, fortalecer la salud, jerarquizar la educación, acompañar al campo, a los emprendedores, saneamiento de las empresas públicas, terminar con los piquetes y generar fuentes de trabajo”.

Zdero presentó su Plan de gobierno en las localidades de Corzuela, Charata, Las Breñas y Villa Ángela junto a vecinos, docentes y comerciantes de la zona, donde remarcó que “cuenta con un plan de seguridad para todo el Chaco porque la situación en las calles cada vez empeora. Hay que invertir en equipamientos y tecnología; incorporar más policías, hacer que la Escuela de Policía funcione, capacitarlos, otorgarles un salario digno y brindar el respaldo a la institución para la tarea de cuidar de los ciudadanos. Por otra parte, vamos a fortalecer el sistema de salud porque en cada localidad se repiten las mismas situaciones: falta de médicos, enfermeros, insumos y medicamentos que no permite al sistema funcionar como un sistema de atención sino de derivación todo el tiempo”.

LES PIDO A LOS CHAQUEÑOS LA OPORTUNIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO PARA GOBERNAR

Otra de las propuestas de Zdero, está enfocada en jerarquizar a la educación porque consideró que los docentes hacen lo imposible para dar clases, muchas veces, con escuelas que no están en condiciones porque no tienen agua o están sin luz. Y más de una vez, es el docente, de su bolsillo quién compra las tizas o insumos a los salones donde les hace falta; vamos a vincular a la educación con el mundo laboral y tecnológico. Además, me voy a ocupar de que las empresas públicas vuelvan a funcionar correctamente y sean subsanadas; seguiré acompañando a los productores, tranquera por tranquera, porque son ellos quienes dinamizan nuestra economía. Por último, expresó su apoyo hacia los emprendedores para la creación de fuentes de trabajo y ratificó su proyecto de multar a quienes cortan rutas y/o calles porque todos los chaqueños tienen derecho a transitar libremente. Con equidad y una buena administración de los recursos, vamos a recuperar al Chaco de tanto desorden y de tanta desidia.