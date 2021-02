98 mil tutores reciben 6.300 millones de pesos mensuales de AUH

Resistencia. Son 178 mil los niños beneficiados por la Asignación Universal por Hijo en la provincia.

Este jueves, Agustín Aleman, titular de la jefatura regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), brindó una entrevista radial, donde aseguró que en el Chaco, ingresan 6.300 millones de pesos al mes que son destinados a la Asignación Universal por Hijo.

«Es un flujo muy grande de dinero, a lo que hay que sumarle la Tarjeta Alimentar y otras prestaciones que brinda Anses para los que están pasando una situación difícil», sostuvo Aleman.

En ese sentido, agregó que hay 98 mil titulares de las AUH y alcanza a 178 mil niños de toda la provincia del Chaco. «Es muy importante entender que la Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es una cuestión de si Anses te da o no. Es un derecho que tienen las personas que no cuentan con aportes», subrayó el jede regional del organismo.