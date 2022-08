AlbertoF en Chaco inauguró viviendas, anunció más obras y subsidio energético diferencial

Villa Ángela. Con una inversión de casi 670 millones de pesos, una centena de familias acceden desde hoy a su propia vivienda a través del programa Techo Digno. El gobernador confirmó un subsidio energético diferencial para las provincias del norte y anunció la próxima licitación del tramo de la ruta 13 que va desde Villa Ángela hasta Enrique Urien y la remodelación del hospital “Dr. Salvador Mazza”.

El gobernador Jorge Capitanich recibió este jueves al presidente Alberto Fernández en Villa Ángela y entregaron 100 viviendas que demandaron una inversión conjunta, entre el Gobierno nacional y provincial, de $669.057.764, y que generaron 150 puestos de trabajo. En el acto estuvieron presentes además el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta.

El mandatario firmó además dos convenios con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación: financiamiento por otras 47 viviendas para Margarita Belén y Chorotis con más de 296 millones de pesos y la no objeción financiera para la construcción de más viviendas en Laguna Limpia, Castelli, Quitilipi, Hermoso Campo y Selvas del Río de Oro.

“No todos los gobiernos tienen la misma sensibilidad: hay gobiernos centralistas para los que el norte no existe y hay otros gobiernos en los que el Norte se reivindica con obras”, destacó el gobernador. Tal es así que en los tres mandatos constitucionales de Capitanich, Chaco habrá alcanzado las 65.000 soluciones habitacionales. “Ya hemos suscrito convenio por 5.400 viviendas y con la aprobación que trajo Jorge Ferraresi estamos en condiciones de lograr la construcción y adjudicación de 2.500 viviendas que quedaron sin hacerse entre el 2015 y el 2019”, remarcó.

En ese aspecto recordó que desde 1980 al 2000 Chaco recibía recursos de Nación “a cuenta gotas”. “Con el gobierno de Nestor Kichner, después el de Cristina Fernandez de Kichner y ahora con el de Alberto Fernandez tuvimos una mirada especial”, aseguró el mandatario, y sostuvo: “cuando un gobierno invierte en el pueblo, la justicia social es parte sus banderas y eso marca la enseñanza de nuestra doctrina”.

Por la provincia participaron las ministras de Salud, Carolina Centeno, de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneria, y de Desarrollo Social, Pía Ciacchio Cavana; los ministros de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, y de Educación, Aldo Lineras; el presidente de Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Diego Arevalo y el intendente de Villa Ángela Adalberto Papp.

Durante el acto el gobernador hizo importantes anuncios: la remodelación integral y ampliación del hospital “Dr. Salvador Mazza”, que implicará una inversión de mil millones de pesos, y la próxima licitación del tramo de la ruta 13 que va desde Villa Ángela hasta Enrique Urien con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento.

Reivindicación histórica: tarifa diferencial para el Norte Grande

Pero el anuncio más importante ratificado tanto por el gobernador como por el presidente fue el de la aplicación de la tarifa energética diferencial que Capitanich viene impulsando a través del Consejo del Norte Grande. “Quiero transmitirle al pueblo de la provincia del Chaco y al Norte Grande argentino que hemos hablado con el presidente, y su sensibilidad fue puesta de manifiesto, para tener un sistema de acceso a la tarifa energética en base al subsidio diferenciado por consumo en el Norte Grande”, adelantó.

En ese marco, tras las gestiones de Capitanich y la recepción del presidente, se espera que en las próximas horas la Secretaría de Energía de Nación anuncie que el tope de 400 kw/h establecido para el nuevo esquema de subsidio sea mayor para las 10 provincias del Norte Grande Argentino: Chaco, Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; jurisdicciones en donde los equipos de refrigeración son una necesidad en momentos de elevadas temperaturas.

“Lo vamos a trabajar con el ministro (Sergio) Massa. Esta medida es una reivindicación histórica para el Norte del país”, aseguró el gobernador.

Alberto Fernández: «No todo es lo mismo»

El presidente expresó el orgullo que implica “el derecho de tener un techo propio”, y destacó que ya se entregaron 55 mil soluciones habitacionales en todo el país y que actualmente hay 120 mil viviendas construyéndose.

“La Argentina que hace falta es la Argentina donde los que nacen en Villa Ángela tengan una casa en Villa Ángela; una escuela, un hospital y puedan desarrollarse aquí. No quiero más el país que obliga a emigrar a grandes centros urbanos donde solo encuentran postergación y olvido. Yo no quiero vivir en un país con un centro rico y dos periferias al norte y al sur, quiero vivir en una Argentina donde todos tengamos los mismos derechos”, enfatizó Alberto Fernández.

“Tenemos que unirnos sabiendo que no todo es lo mismo en la política. Nosotros sabemos cuáles son los límites de la actividad privada y dónde no va a dar soluciones. Para construir un gran país tenemos que estar unidos, todos los días me esmero por poner lo mejor de mi para gobernar, pero yo no quiero ser un gran presidente de un país sino quiero ser el presidente de un gran país, por eso las y los convoco a construir un futuro, a estar seguro que un mañana es posible, que la justicia social se puede lograr y a estar convencidos que puede haber un Estado presente que los ayude”, sintetizó.

Por su parte, el intendente Adalberto Papp se expresó muy emocionado por tener la visita del presidente, “es un honor para Villa Ángela”, aseguró. Además celebró entregar 100 viviendas con todos los servicios instalados, “tenemos el compromiso de seguir trabajando para que tengamos más obras para la Argentina”, dijo.