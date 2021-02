Andrea Zinczuk: egocentrismo 1 – intereses comunitarios 0

Tres Isletas. El gobierno de Ladislao Layo Perduk sufre una espina clavada que agrieta la buena imagen del anciano intendente, su secretaria de Gobierno Andra Zinczuk. La vanidosa funcionaria con ínfulas de «lady» se retiró de forma estrepitosa de una reunión donde el tema a tratar era la inseguridad, un grave problema del pueblo donde ella gobierna sin haber obtenido votos.

Otros funcionarios municipales, mayoritariamente concejales, decidieron quedarse a debatir el tema que no sólo preocupa a la ciudad sino que ha realizado estragos en la zona rural. Autoridades de la Sociedad Rural del Norte Chaqueño y productores locales tramitaron y consiguieron una reunión junto a la Jefatura de la Policía y toda la cúpula policial con el objetivo de encontrar una solución a los hechos de inseguridad y abigeato en Tres Isletas. En el lugar se encontraba la secretaria de Gobierno Andrea Zinczuk, junto a un grupo de aduladores de su gestión en la comuna.

Enojo y prepotencia

En la oportunidad, donde luego de escucharse y debatirse la problemática de ciudadanos de la zona urbana y productores ganaderos presentaron varias medidas que comenzaron a implementarse desde este sábado, quien oficiaba de maestro de ceremonia o presentador (suponemos por error, descuido o apuro) no mencionó la presencia de los concejales ni de la orgullosa secretaria de Gobierno. Esto derivó en un arranque de furia desmedida por parte de la funcionaria perteneciente al Gobierno que lleva adelante la UCR, lo que quedó materializado en una frase y su partida. «Si no me nombran para que estoy acá, el municipio no está representado entonces», aseguran quienes estaban cerca expresó la mujer que colecciona críticas desde hace tiempo por su actitud que deja de manifiesto la existencia de una valoración excesiva de su propia personalidad lo que la lleva creerse el centro de todas las preocupaciones, atenciones y situaciones en el Gobierno local.

Causó sorpresa la actitud de la funcionaria. Por el tema que se trataba. No era para saber cuántos peronistas o cuántos radicales había en el lugar, era para tratar un tema fundamental de interés comunitario, algo que preocupa a la ciudadanía para la que Zinczuk debe trabajar porque el vecino le paga el sueldo. Sí, trabajar, porque para eso esta en la función y para eso la escogió el intendente no el pueblo, porque el pueblo no la voto.

¿Es posible que la señora se crea más importante que lo que la gente de Tres Isletas clama: la seguridad? La silla vacia en la reunión dice que sí.

Perduk es casi una sombra

En Tres Isletas es casi evidente que el intendente radical Layo Perduk debilita su imagen, y mucho tiene que ver las actitudes de la gente con la que se ha rodeado, y en eso Andrea Zinczuk suma mucho. Dentro del mismo Gobierno, y en sectores de la UCR tresisletense, aseguran que a la vanidosa funcionaria la desequilibra el sueño de finalmente mudarse de oficina y ocupar el sillón de Perduk, aunque los resultados electorales pasados indican que esa fantasía zinczukista esta cada día más complicado.

Perduk retuvo el sillón de Intendente con la obtención de 4232 votos apenas 282 votos más que lo obtenido por el denunciado kirchnerista Kelo Palacios del Frente Chaqueño (cosechó 3955), y diferenciándose por 293 votos de los obtenidos por Marcela Duarte de ParTE (obtuvo 3939). Es decir que a simple vista La UCR está a un paso de perder una elección a manos de cualquier peronista, es más, el Concejo numéricamente es adverso al Gobierno radical y eso complica a Perduk o mejor dicho a la programación gubernamental de Zinczuk que es quien busca hacer y deshacer a su antojo.

Perduk esta debilitado, incluso internamente. Su propio entorno socaba su imagen. Y en Tres Isletas hay muchos votos que dudosamente puedan encolumnarse a la UCR. El peppismo, que vuelve a coquetear este año con Coqui, a través de Chaco Avanza con Ariel Peña sacó 1056 votos, la Corriente Martin Fierro que pertenece a Gustavo Martínez y hoy coquetea con Coqui otra vez mediante Pedro Monzón sumó 524 votos, Ciudadano a Gobernar con Gustavo Palacios 191 votos, ACHA con Nilda Campos 176 votos, el NE PAR con Eduardo Javier Trangoni 106 votos, el Movimiento Político, Social, y Cultural Proyecto Sur con Gonzalo Trojan 87 votos, el Frente Integrador con Gustavo Kaluk 51 votos, y el Movimiento de Izquierda Dignidad y Justicia Chávez Marta Zulema 17 votos. Hay unos 2208 votos donde cualquiera de los tres primeros puede encontrar aliados, pero si las fracciones principales del PJ se unen, termina el Gobierno radical y con el el sueño del zinczukismo.