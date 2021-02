Andrea Zinczuk no solo es top, también es Vip

Tres Isletas. La secretaria de Gobierno del radical Layo Perduk se vacunó sin ser persona de riesgo. Desde la UCR el legislador Carim Peche cuestiona que existan «amigotes» que se vacunen saltándose la fila. En Tres Isletas la acción de Zinczuk generó polémica, pero su partido la protege.

Desde el municipio gobernado por la UCR pretendieron negar la existencia del hecho. Concejales de ese partido pusieron en duda que lo que se dice sea cierto. El propio partido, en poder del hijo de Layo, se llama a silencio, mientras la dirigencia radical de la provincia pide explicaciones al Gobierno provincial y en Jujuy otro histórico radical como Gerardo Morales quiere cobrar multa a quienes se saltaron el orden de espera.

Zinczuk posteó imágenes suyas recibiendo la dosis en sus estados de WhatsApp e Instagram, y las borró cuando le advirtieron que habría polémicas. Pero las imágenes aparecieron y enojan a los vecinos. La funcionaria recibió la dosis el día en que el personal de la salud de Tres Isletas fue inoculado, es más, lo habría hecho antes que ese personal esencial pese a su joven edad, a no ser persona de riesgo, ni personal de salud o seguridad activa.

Consultado sobre el tema en LT16 Carim Peche, que reclama al Gobernador la lista de privilegiados, dijo qye «la corrupción y la inmoralidad no tienen partido político». «Esto no es cosa de un partido, quien se vacuno y no debía hacerlo debe renunciar como muestra de decencia», dijo, y agregó que «es muy grave porque una dosis puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte (SIC)».

Este medio intentó buscar opiniones en la dirigencia tresisletense y llamativamente todos se llaman a silencio. El presidente del Concejo aseguró off de record que no opinaría y que cada uno se haga cargo de sus actos. Ante un hecho tan preocupante, a los dichos de Peche, porque una dosis puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, los dirigentes radicales no opinan.

La UCR esta conducida por Fabián Perduk, hijo del intendente, no pudo ser contactado. Evidentemente la UCR de Tres Isletas no quiere opinar del tema por el momento, pero según aseguran algunos que lo conocen, no cayó bien la nueva polémica siendo que que en otros distritos del país se reclama se aclaren situaciones parecidas.

También fue contactado el hoy diputado provincial (ex intendente, ex gobernador y ex senador) Roy Nikisch, pero no respondió mensajes sobre este suceso que ponen en el tapete al menos aprovechamiento de cargo público para vacunarse antes que cualquier otra persona.

Este caso, el de la secretaria de Gobierno Andrea Zinczuk, es uno de los tantos que el fiscal federal de Sáenz Peña Carlos Amat investiga de oficio. Amat advierte que “hay alguna hipótesis delictiva, hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay abuso de autoridad, hay tráfico de influencia y puede haber incluso hasta peculado”.