Así será el recorrido de la Caravana vehicular en honor a San Roque

Sáenz Peña. Será este domingo 16 de agosto y partirá desde Catedral a las 11 horas. El Equipo Coordinador de las Fiestas Patronales comunica el recorrido, y da consideraciones para resguardar la salud de los participantes.

La caravana portando las imágenes de San Roque y la Virgen del Valle partirá de Catedral luego de recibir la bendición del Obispo diocesano, Monseñor Hugo Nicolás Barbaro. Se dirigirá por calle 10 hasta Avenida 1, continuará por Avenida 1 hasta el Paso a Nivel de calle 16 para tomar la calle 18 del Ensanche Sur pasando por Parroquia Itatí donde se realizará una breve parada para un rezo.

Continuará por calle 18 hasta tomar la calle 7 y por calle 7 se dirigirá hasta calle 6 del Lamadrid pasando por Parroquia San Cayetano donde se realizará una breve parada para un rezo.

Retomará su marcha por Colectora Norte hasta calle Independencia y por esta hasta Avenida Papa Francisco y por Avenida Papa Francisco hasta calle 6 donde se encuentra el Paso a Nivel del Brete. Continuará por calle 6 con rumbo a cardinal norte hasta calle 9, por esta irá hasta calle 8 y por calle 8 se dirigirá hasta calle 4 pasando por Parroquia Santa Cruz donde se realizará una breve parada para un rezo.

Una vez en calle 4 se dirigirá hasta calle 17 y por 17 hasta 000 para dirigirse hasta calle 19. Por calle 19 continuará hasta Avenida 2 y por Avenida 2 hasta calle 31 para pasar por el Colegio Industrial y llegar hasta calle 18 y pasar por Parroquia San José donde en ambos lugares se realizará una breve parada para un rezo.

Se continuará por calle 18 hasta calle 29 y por esta hasta calle 12 para llegar hasta Avenida 33 y dirigirse hasta Avenida 28 para pasar por el Hospital 4 de Junio donde se realizará una breve parada para un rezo.

El desplazamiento continuará por Avenida 28 hasta calle 21 para tomar luego calle 14 pasando por Comisaría 1era, Bomberos y Municipalidad local (en estos lugares también se realizará un rezo), y se tomará luego calle 9 hasta calle 10 y de allí a la sede de la Parroquia San Roque (Catedral) donde se procederá a la desconcentración.

Pedido para resguardar la salud

Entre las consideraciones que se hacen desde el Equipo Coordinador se mencionan:

1- Se arranca a las 11, con una bendición de Monseñor. NO HABRÁ concentración previa (Importante).

2- Participantes NUNCA bajar de los vehículos. Llevar barbijos y alcohol en gel o sanitizante.

3- En las paradas NO ABANDONAR el interior del vehículo.

4- NO participar en bicicletas, motos o de a pie. NO ALENTAR concentración de personas por donde pasa la caravana, es conveniente seguirla por radio o redes sociales.

5- Mantener la distancia prudencial entre un vehículo y otro.

6- Estar atentos y prestar colaboración SIEMPRE a las sugerencias del Personal de Tránsito Municipal y Policía que acompañaran la caravana.

7- IMPORTANTE. Al finalizar la caravana NO DETENERSE frente a Catedral. Cada vehículo proseguirá su marcha y se retirará del lugar con destino a su domicilio.

También se solicita «comprender que NO DEBEMOS BAJARNOS de los vehículos, y en lo posible MANTENER SIEMPRE LOS VIDRIOS CERRADOS. Colaboremos entre todos para que salga lo más prolijo posible».