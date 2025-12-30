30 diciembre, 2025

Opción de Noticias

Asumió Romero Castelán como nuevo subsecretario de Gobierno del Chaco

Resistencia. Esta mañana, el Dr. Francisco Romero Castelán asumió como subsecretario de Gobierno, durante un acto oficial realizado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

El juramento fue tomado por el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Dr. Julio Ferro, quien destacó la importancia de seguir consolidando equipos comprometidos con una gestión cercana, eficiente y presente en el territorio. La incorporación del nuevo subsecretario se inscribe en la decisión política del Ejecutivo de jerarquizar el Ministerio de Gobierno y profundizar el trabajo articulado con los distintos sectores de la provincia.

Romero Castelán, de profesión abogado, se suma desde hoy al Ministerio de Gobierno, desempeñando funciones en el cuarto piso de la sede gubernamental, desde donde se coordinan políticas clave vinculadas al diálogo institucional, la articulación con municipios y la presencia activa del Estado chaqueño. La asunción del nuevo subsecretario forma parte del proceso de reorganización y consolidación del gabinete que impulsa el gobernador Leandro Zdero, con el objetivo de seguir construyendo un Estado ordenado, eficiente y al servicio de los chaqueños, reafirmando el rumbo de la gestión responsable y transparente.

Desde hoy, la incorporación de Romero Castelán, suma capacidad técnica y política, para continuar avanzando en una agenda orientada a dar respuestas concretas a las demandas de la ciudadanía.

