Azula: «la gente está harta de peleas, yo no tengo problemas en hablar ni juntarme con nadie»

Resistencia. En LT16 esta tarde, la diputada radical, que firmó un manifiesto en estos días, habló del desafío de construir una alternativa para las Legislativas.

«Esto no es en contra de nadie, no estamos en contra de Convergencia, planteamos un desafío necesario de armar un espacio donde se puedan convocar distintos sectores , es decir unir esfuerzos para tener un buen performance electoral partiendo desde la base que la gente está harta de peleas», dijo Azuela en LT16.

La ex intendenta portuaria dijo que no tiene problemas en hablar ni juntarse con nadie. «Yo no tengo problemas en hablar ni juntarme con nadie. Muchos menos tengo problemas en hablar con el doctor Rozas a quien respeto por lo que fue y lo que es como militante, y lo que hizo por el Chaco, no se olvide que yo estoy en política por una convocatoria de él», respondió Azula a la consulta de ¿quién debe llamar a quién?. «Estamos hablando con todos, hoy asumimos las nuevas autoridades del Partido y seguramente se fortalecerán las charlas», dijo.

Alicia Azula, que junto a Roy Nikisch, Gerardo Cipolini y Aída Ayala, firmó un documento reciente, mencionó que “hemos analizamos la situación en la que estamos en la provincia, cuál es la situación política, cómo estamos dentro del partido y hacia afuera, la cantidad de gente que demanda un espacio, un lugar que genere otras expectativas, y el desafio es más que claro: terminar un poco con las peleas”.