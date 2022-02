Bruno Cipolini, tras las criticas de Peche, pidió «no dramatizar» y le pasó factura a Zdero y Rozas

Resistencia. En declaraciones radiales el intendente de Sáenz Peña y referente de Evolución pasó factura, una vez más, por la derrota en las legislativas.

El intendente de Sáenz Peña es el principal referente de Evolución Chaco, la línea interna radical que a nivel nacional es liderada por Martín Lousteau. En declaraciones a La Radio, ante la consulta sobre los dichos de Peche, Cipolini comenzó expresando que “trato de no polemizar con mi amigo Carim”, aunque posteriormente señaló que “me parece que no es una cuestión a la que darle mayor trascendencia de la que tiene, a mí me parece que tanto mi padre como diputado nacional como los diputados provinciales que asistieron a la reunión, Alejandro (Aradas) y Silvina (Canteros), siempre vienen siendo muy críticos tanto de la gestión provincial como de la gestión nacional y planteando diferencias políticas profundas y permanentes”.

“En este sentido plantear una suerte de acompañamiento irrestricto por un planteo de buena fe y ante la necesidad que tienen los vecinos de nuestra provincia de por allí poder contar con esa tarifa diferencial me parece que sería dramatizarlo más de la cuenta”, añadió Cipolini.

Ya metiéndose en la interna radical, el jefe comunal opinó que “si algo puede mejorarse en términos de coordinación política es responsabilidad de todos, no creo que pueda un sector ser responsable de todas las diferencias que pueda tener el radicalismo chaqueño, que de hecho la venimos teniendo hace tiempo”.

Así las cosas, Cipolini volvió a traer a colación las elecciones del 2021, comicios en los que en las PASO el triunfo fue para Chaco Cambia –la alianza liderada por la UCR-, pero en las Generales no lograron sostener el resultado y el oficialismo se impuso por corto margen.

“He sido un crítico absoluto del funcionamiento que se ha elegido para el saldo final de las elecciones PASO del año pasado. Creo que ese funcionamiento centrado en las necesidades de Convergencia Social y de Ángel Rozas y Leandro Zdero ha sido la causa por la cual la elección legislativa no pudo resultar con un triunfo para Chaco Cambia”, disparó.

Continuó: “Asique me parece que lo que tenemos que hacer es dialogar un poco más, dialogar con objetivos comunes y objetivos generosos puestos sobre la mesa y entre todos tratar de encontrar un camino de trabajo conjunto que nos permita realmente posicionarnos como una alternativa a los chaqueños”.

Cipolini hizo referencia a que “esta provincia tiene desde el punto de vista del Estado Provincial posibilidades de mejorar yo diría en todos los servicios, en algunos con mayor deterioro que en otros. Lo que ha pasado con la energía eléctrica, lo que viene pasando con el agua, ni hablar con la destrucción que ha sufrido la clase media, con la educación pública, ni hablar las cuestiones vinculadas al sistema sanitario más allá que venimos de un esfuerzo absolutamente extraordinario e impensado”.

“Creo que lo que tenemos que hacer es dejar las discusiones estériles de lado, algunos detalles seguramente siempre pueden no salir como a todos puede gustarnos, pero tenemos mucho para mejorar y transitar en conjunto y en eso creo que tendríamos que poner nuestras energías”, cerró el intendente saenzpeñense.