Buscando optimizar el servicio, Sameep instaló una nueva bomba en un pozo cloacal de Sáenz Peña

Sáenz Peña. El trabajo conjunto entre la empresa provincial y el Municipio permitió resolver desbordes históricos en la zona.

Personal técnico de Sameep concretó la instalación de un nuevo equipo de bombeo en un pozo cloacal periférico estratégico de Presidencia Roque Sáenz Peña. La obra busca mejorar la eficiencia de la red en un sector de alta concurrencia, impactando directamente en la calidad de vida de los vecinos y en el funcionamiento de instituciones educativas y gubernamentales.

La nueva maquinaria permite regularizar el flujo de líquidos efluentes, solucionando los desbordes que afectaban tanto a las oficinas del predio como a la comunidad de la Escuela Primaria N° 144, cuyos vertidos convergen en dicho punto.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, resaltó la importancia de la celeridad en la gestión: “El principal objetivo es responder de forma inmediata a las necesidades, garantizando un servicio acorde en toda la provincia”. Asimismo, destacó el acompañamiento del intendente Bruno Cipolini para viabilizar las tareas.

Por su parte, el ingeniero José Martín, coordinador de Zona II, confirmó que tras la puesta en marcha de la bomba, los niveles de líquidos en el sector han comenzado a descender de manera considerable, normalizando el sistema cloacal periférico.

