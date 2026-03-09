9 marzo, 2026

Malena Maidana es la nueva Reina de Presidencia Roque Sáenz Peña

Sáenz Peña. Malena Maidana, representante del barrio Tiro Federal, fue coronada Reina de Presidencia Roque Sáenz Peña, durante la tradicional elección realizada en el marco de las actividades por el 114° aniversario de la ciudad.
La coronación de la nueva soberana estuvo a cargo del intendente Bruno Cipolini, quien colocó la corona y felicitó a la flamante reina ante el acompañamiento del público presente.

El jurado también eligió como Primera Princesa a Melani Wolkowyski, representante del barrio Ex Aeroclub, mientras que el título de Segunda Princesa fue para Melanie Gusak, representante del barrio Puerta del Sol.
Además, Mailen Sánchez, representante del barrio Puerta del Sol, fue distinguida como Miss Simpatía, mientras que Carla Arregin, representante del barrio Santa Elena, fue electa como Miss Elegancia.
La elección de la reina es una de las actividades tradicionales dentro del programa organizado para celebrar el aniversario de Presidencia Roque Sáenz Peña, y reúne cada año a representantes de distintos barrios de la ciudad, fortaleciendo el espíritu de participación y pertenencia de la comunidad.
También tuvo lugar  la presentación del retrato de la Reina saliente, Aldana Valdez, que formará parte de la Galería de Reinas en el Museo de la Fundación.
En la oportunidad se contó con la presencia del diputado nacional Gerardo Cipolini; la secretaria de Economía Marita  Quintana, el secretario de Desarrollo Local Martín Sobol; el secretario de Gestión y Promoción Educativa Pedro Egea; la subsecretaria de Turismo Verónica Wilcovski, la concejal Soledad Pérez y demás funcionarios y público en general.
La velada estuvo acompañada de música en vivo a cargo de A’ Pleno y Los Paisanos.
