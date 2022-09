CABA organizó un encuentro regional con sectores productivos chaqueños

Resistencia. Más de 100 referentes y representantes de actividades económicas de Chaco participaron de un encuentro regional en la ciudad de Resistencia junto a autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lidera Horacio Rodríguez Larreta. Se busca que la Ciudad de Buenos Aires sea vidriera de productos de las economías regionales, fomentando así el desarrollo y el empleo local.

El encuentro reunió a representantes de diferentes sectores productivos provinciales, como la agroindustria, la ganadería y el turismo, emprendedores y mujeres líderes con funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, en mesas de trabajo donde trataron temáticas de impacto para los diferentes sectores económicos.

«Me parecen más que positivos estos encuentros regionales porque nos permiten generar un intercambio de trabajo y experiencias así como lo que le ha funcionado a la ciudad de Buenos Aires como destino turístico y agradecemos que lo compartan de manera tan generosa con nosotros. Valoramos mucho la sinergia de los emprendimientos y de poder compartir los formatos y prototipos de eventos, ferias, mercados que han funcionado en la ciudad de Buenos Aires. Nos pone la vara alta para que lo podamos replicar y continuemos creciendo como destino turístico atractivo en el país. Es importante para nosotros conocer funcionarios del Gobierno de la Ciudad porque como dirigentes este contacto mancomunado que podemos hacer para promocionar y potenciar los destinos de cada uno nos parece indispensable para poder seguir desarrollándonos como destino, acompañados por la ciudad de Buenos Aires», aseguró Veronica Mazzarolli, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares,Confiterías y Afines del Chaco.

«Este tipo de encuentros entre las grandes ciudades y las economías regionales me parecen muy positivos. Hay mucho por hacer y, en particular, el sector productivo chaqueño, posee algunas cadenas productivas para las cuales resulta muy interesante vincularnos con la Ciudad de Buenos Aires y muy valiosos estos intercambiamos. Esperamos poder concretar algún tipo de trabajo en conjunto para las cadenas de valor», aseguró Daniel Fontana, Presidente de la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales (FECHASORU).

«Agradezco profundamente esta invitación. Me desarrollo profesionalmente en un ambiente que ha sido históricamente de hombres, por eso es un honor para mí estar hoy presente en la mesa de trabajo del programa Ellas Lideran intercambiando experiencias que visibilizan las distintas experiencias de las mujeres. Me parece particularmente importante tratar el tema de la autonomía económica de las mujeres porque me he sentido identificada, tanto por mi experiencia personal como la de mi hija, que hoy es también mi socia. Somos muchas mujeres profesionales capaces de estar al frente de nuestros emprendimientos y empresas, tiene que empezar por nosotras demostrarlo y hacerlo posible», indicó Irene Mónica Avalle corredora inmobiliaria, titular de Patrimonios Inmobiliarios de la provincia de Chaco y Directora de FIRA Mujeres a nivel nacional.

El objetivo de estos encuentros regionales es fortalecer el vínculo entre la ciudad de Buenos Aires y las economías regionales. Así, se generan espacios de trabajo con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para promover el desarrollo económico regional y, a su vez, debatir y acordar propuestas de reactivación y crecimiento económico que generen mayores inversiones.

«Es muy valioso compartir estos encuentros con representantes de las economías regionales de la provincia de Chaco, como lo hicimos hoy, en la ciudad de Resistencia. Desde el Gobierno de la Ciudad venimos a escuchar sus inquietudes y necesidades, proponiendo que la Ciudad sea una vidriera para sus productos y, a la vez, un socio estratégico para el desarrollo de los distintos sectores productivos locales. Chaco es una provincia sumamente atractiva, no solo desde el punto de vista del turismo y la gastronomía, sino también de la producción agroindustrial y ganadera. Por eso, acordamos continuar trabajando en conjunto a futuro para potenciar su desarrollo», aseguró Carmen Polledo, subsecretaria de Relaciones Institucionales de la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, los funcionarios presentaron el Mercado Argentino de Productores y Productos Agroalimentarios (MAPPA), que se realizará del 21 al 23 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. El evento reunirá a 250 pequeños, medianos y grandes productores y 600 productos de toda la Argentina durante 3 días. Habrá espacios para la exposición de esos productos, un auditorio con conversatorios, capacitaciones así como también rondas de negocios y un patio gastronómico federal dividido en regiones con propuestas realizadas con los productos del Mercado.

MAPPA es una oportunidad para unir a los pequeños, medianos y grandes productores de alimentos del país con toda la industria gastronómica para fomentar relaciones comerciales y generación de empleo.

«Encuentros regionales como este en Chaco nos permiten conocer de primera mano las experiencias de los productores que trabajan los suelos y tierras de nuestro país. Además, son la oportunidad ideal para invitarlos para que sean parte de MAPPA (Mercado Argentino de Productos y Productores Agroalimentarios), el evento que realizaremos en la Ciudad a fin de octubre que busca conectar los principales productores de alimentos con toda la industria gastronómica para generar relaciones comerciales y generación de empleo, así como dar a conocer al público general todo lo que se produce en nuestro país», indicó Héctor Gatto, subsecretario de Políticas Gastronómicas de la ciudad de Buenos Aires.

La ciudad de Buenos Aires ya realizó encuentros regionales en las provincias de Mendoza, San Juan, Tucuman y Salta.