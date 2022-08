Capitanich dejó un fuerte mensaje en el segundo congreso del Frente de Todos Chaco

Sáenz Peña. El encuentro, reunió a militantes y representantes de los más de 30 partidos que componen el espacio político para definir propuestas de políticas públicas y avanzar en el proceso de institucionalización.

“Necesitamos una fuerza de gran convicción, con capacidad de debate interno, que sea capaz de defender nuestras banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social”. Así lo expresó el gobernador durante la apertura del segundo congreso del Frente de Todos Chaco.

El gobernador Jorge Capitanich participó este sábado de la apertura del segundo Congreso Provincial del Frente de Todos Chaco, desde las instalaciones de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) en Presidencia Roque Sáenz Peña. “Para seguir construyendo el país que nos merecemos, necesitamos un pueblo unido, con conciencia nacional, popular y democrática. Un pueblo capaz de defender sus derechos”, expresó.

Desde las 8:30, delegaciones de militantes de distintos puntos de la provincia se reunieron para debatir y fortalecer el espacio político compuesto por más de 30 partidos, con el objetivo de definir propuestas y políticas públicas para la provincia. El debate se organizó en las diez comisiones que vienen trabajando desde el primer congreso y en las comisiones pre-congreso que se realizaron simultáneamente en distintas localidades del interior.

En un claro mensaje a la militancia, Jorge Capitanich llamó a “trabajar con fuerza y entusiasmo para construir la Argentina que nos merecemos” y recordó las premisas del espacio político que lidera: “Necesitamos una fuerza de gran convicción, con capacidad de debate interno, que sea capaz de defender nuestras banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social”.

“Parece que muchas veces nos resignamos a aquellos que son capaces de cercenar nuestros derechos. No vamos a ganar las próximas elecciones pareciéndonos más a los conservadores. No vamos a ganar si a través del consensualismo extremo pretendemos una propuesta electoral que satisfaga a los enemigos sistemáticos de nuestro pueblo. Vamos a ganar las elecciones si somos capaces de defender un proyecto político con las convicciones de siempre”, remarcó el gobernador.

En referencia a la situación nacional, Capitanich remarcó: “Queremos estabilidad cambiaria, estabilidad macroeconómica, más inversiones, más empleos de calidad, pero no en base a la explotación laboral y la informalidad, no queremos salarios de hambre, ni injusticia social”.

Además, durante el encuentro se avanzó en el proceso de institucionalización del FDT, con la conformación de las juntas municipales. Cabe recordar que en abril de este año, Chaco se convirtió en el primer distrito del país en institucionalizar el Frente, con una estructura orgánica que incluye un Congreso Provincial, un Comité Ejecutivo con representación igualitaria, un Consejo Provincial y una Junta Municipal, con el objetivo de promover el debate interno, garantizar pluralidad de voces y evitar la dispersión política.

Las diez comisiones del congreso trabajaron sobre los ejes temáticos de: Soberanía, Gobierno, Municipios, Cultos y Comunicación; Economía, Infraestructura; Producción, Industria, Trabajo y Empleo; Salud y Deportes; Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; Desarrollo Social, Agricultura Familiar y Economía Popular; Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; Ambiente y Desarrollo Territorial; Género y Diversidad; y Pueblos Indígenas.

“Argentina merece más”

Durante su discurso, el gobernador hizo especial énfasis en la situación nacional, la calidad democrática, y en las potencialidades de la República Argentina. “Lo que queremos hacer hoy es convocarlos a decir que Argentina merece más”, expresó.

“Sabemos muy bien que el horizonte de Argentina es un horizonte de producción. No me cabe la menor duda de que el país se encamina a ser una potencia alimentaria, energética, tecnológica, turística, minera, de base industrial con valor agregado, y allí estamos nosotros. En Chaco lo tenemos claro y estamos orgullosos de haber logrado en nuestros tres períodos de gobierno constitucional, 5,7% anual acumulativo del Producto Bruto Geográfico”, graficó.

Y en referencia al escenario de oportunidades en que puede insertarse el país en el contexto internacional, Capitanich remarcó que “queremos un país potente, cadenas de valor integradas, producción de alimentos, pero también queremos precios de alimentos accesibles para nuestros sectores populares, porque no podemos hambrear al pueblo en una Argentina que produce alimentos para el mundo”.

En ese sentido, advirtió que Argentina “tiene un problema duro por transitar entre 2022 y 2024 respecto a la restricción externa, a los embates del sistema financiero y a los ataques especulativos” y agregó: “ahí es donde tenemos que estar unidos para mantener más firmes que nunca nuestras convicciones, para no ceder frente a la extorsión de los grupos financieros, para proteger el empleo, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país”.

Además, se refirió al rol de la justicia en este escenario: “Así como queremos una justicia autónoma e independiente del poder político, también queremos justicia autónoma e independiente del poder corporativo que maneja fiscales y jueces al antojo de sus intereses”.

“Queremos una democracia social, no formal. Para nosotros desde el peronismo siempre y con el respeto que implica la integración de este frente, decimos que la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere, y defiende un único interés: el del pueblo. Y como decía Perón, nosotros no estamos en contra del capital, estamos en contra de quienes se erigen en oligarquía para disputarle el poder al Estado. Queremos que los empresarios inviertan, que no tengan trabajadores en negro, que paguen sus impuestos, que no evadan ni eludan”, finalizó.