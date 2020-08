Capitanich impulsa la modernización de los trámites de gobierno

Sáenz Peña. En diálogo con Radio La Red el gobernador se refirió a las modificaciones que se vienen proponiendo en materia de seguridad y citó la modificación en la Ley de Seguridad Democrática y su implementación en la Dirección de Control Policial. También habló dela desescalada y el relajamiento en Saenz Peña.

En cuanto al personal, manifestó que se requiere “el concurso de antecedentes y oposición para elegir a sus miembros, una estrategia de remuneración salarial y equipamiento, pero también un plan de capacitación que nos permita un mecanismo formativo.”

Sobre las estrategias de modernización, Capitanich declaró que “vamos a debatir en el ámbito de la legislatura provincial la separación clara entre Policía Judicial y Policía de Seguridad preventiva. En segundo lugar la incorporación de tecnología significa una inversión de 19 millones de dólares.”

Denuncia digital

Sobre la nueva modalidad para realizar trámites, el gobernador comentó: “hoy si tenías que ir a una comisaría, el agente de policía en vez de estar en la calle tenía que atender certificado de domicilio, ya no vas a tener que ir a la comisaría y sino que lo vas a poder hacer a través de páginas web.”

La idea central es que cada patrullero cuente con una tablet y acceso a Internet para ”garantizar un sistema de denuncia y de corroboración de denuncia con los vecinos automáticamente. Va a servir también para la remisión rápida de la causa a la fiscalía y la intervención del juzgado correspondiente.”

“El sistema se vuelve más ágil, más transparente, más dinámico y más operativo”, refirió Capitanich.

Gobierno electrónico

El gobernador también habló de las nuevas tecnologías aplicadas a la administración provincial: “estamos avanzando en la agenda digital para sustituir las transacciones analógicas, vamos a incorporar todo el concepto de gobernó electrónico.”

Sobre el caso concreto de su accionar, manifestó que la idea es “tener tablet, computadora, celular y nada más. Pantallas para comunicarme. La despapelización significa que ya no vamos a firmar decretos como lo estamos haciendo en forma manual, sino en forma digital.”

El objetivos del salto tecnológico, afirma es “minimizar el tiempo, agilizar los procesos, promover el máximos nivel de eficiencia y rendimiento para que los ciudadanos interactúen con el estado sin moverse de su casa.”

Desescalada de la cuarentena

Consultado sobre el Plan de Desescalada, el gobernador destacó que “constituimos una suerte de consejo provincial de desescalada. Evaluamos los indicadores que son más o menos 15, entre los cuales está el nivel de ocupación de camas, unidades de terapia intensiva, el uso de camas COVID, la tasa de incidencia promedio semanal, la tasa de consultas, la tasa de positividad y eso es muy interesante para el desarrollo de las perspectivas.”

Capitancih repasó también algunos datos alentadores sobre las tasas de contagio, y destacó que “tenemos todo un sistema de seguimiento que nos indica, por un lado un no relajamiento, estamos mejorando sustancialmente, pero mañana podemos tener casos y tenemos que intervenir rápidamente

El caso de Sáenz Peña

Consultado sobre el estado sanitario de nuestra ciudad, primer mandatarios manifestó que “el caso de Sáenz Peña es muy particular porque se convive con una circulación comunitaria y se trabaja con un sistema de bloqueo, no hay que relajar porque si la gente no mantiene una conducta responsable podemos tener más casos.”