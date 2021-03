Capitanich inauguró el primer parque de la memoria de Chaco

Margarita Belén. En vísperas del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y junto a familiares de víctimas de la última dictadura, el gobernador presentó el nuevo sitio histórico.

Será el primero a nivel regional y el segundo del país en ser a su vez un sitio de memoria, es decir, un lugar donde no sólo se conmemora a las víctimas de terrorismo de Estado, sino donde también se ejerció el mismo.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga inauguraron este martes el primer Parque de la Memoria de la región, en conmemoración a las víctimas del terrorismo de Estado. “Después de 45 años hemos cumplido con esta deuda. Me siento orgulloso, pero a la vez siento vergüenza. No pudimos, no debimos tardar tanto. Es un tiempo demasiado grande para tener un sitial de esta naturaleza”, reflexionó el mandatario.

Ubicado en la localidad de Margarita Belén, el parque es el primero a nivel regional y el segundo del país en ser a su vez un sitio de memoria, es decir, un lugar donde no sólo se conmemora a las víctimas de terrorismo de Estado, sino donde también se ejerció el mismo. En este caso, la masacre de Margarita Belén.

La obra fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros junto al Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura. Consta de un recorrido que conecta distintos sectores de interés, con dos accesos generales y un estacionamiento. Esos puntos de interés son el Monumento a los Caídos, la Cruz Histórica, los Pilares de la Memoria, y distintos Memoriales.

“La memoria es lo que no nos permite olvidar. También es imprescindible la verdad, y la construcción de justicia para que esto no vuelva a suceder”, afirmó el gobernador, quien agregó que “todos los jóvenes, chicos, adultos, escuelas y casas de estudios deben tener una visita obligatoria a este sitial. La perspectiva de la educación transversal es esencial y necesaria para la memoria”.

La obra significó una inversión de $9.998.605 y fue financiada por el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura. Entre las mejoras se encuentra la ampliación del parque, el emplazamiento de los nuevos monumentos y el ensanchamiento del puente de acceso peatonal. A su vez, toda la señalización del sitio y sobre la Ruta nacional 11 demandó otros $9.802.375.

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, indicó que “el parque intenta recuperar el espacio histórico y sostener un sueño que tuvimos desde hace mucho tiempo. Es un placer estar inaugurándolo, por lo que agradezco al equipo de trabajo y al gobernador por poder llevar adelante estas obras”.

“Esto permite que cada auto que transite por aquí pueda rememorar un hecho que enluta a un pueblo. Espero que sea para inspirar la vida de cada uno, para que futuras generaciones puedan definitivamente construir un nuevo modelo que sea capaz de ver más allá de lo que muchos no quieren ver”, agregó Capitanich.

Estuvieron presentes durante el acto el presidente de la Legislatura chaqueña, Hugo Sager; el intendente de Margarita Belén, Javier Martínez; el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; el secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo; la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch; legisladores nacionales y diputados provinciales y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.

El parque contará también con una página web con el objetivo de poder conocerlo virtualmente, recorrer la historia de vida de los militantes y concertar visitas guiadas. El sitio digital fue producido en conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la empresa ECOM, con la colaboración del Registro Único de la Verdad, perteneciente a la Comisión Provincial por la Memoria.

Es importante destacar también que la vegetación existente en el lugar no se adulteró, emplazándose incluso más de 20 ejemplares nuevos de especies autóctonas. Además, se inició el proceso de plantar árboles en todo el territorio para las y los militantes chaqueños desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en el marco de la campaña nacional Plantamos memoria. Así, en la provincia se plantarán un total de 190 árboles simbólicos, acompañados de la leyenda “Chaqueñas y chaqueños desaparecidos presentes”.

Por último, Capitanich destacó que “vivir en una sociedad requiere un equilibrio estructural entre igualdad y libertad. No se puede ser libre en una sociedad desigual. Es inadmisible la composición de una democracia que excluye, que aparta. Un orden social injusto deviene en un orden jurídico injusto, y esto merece un debate profundo”.

AUTONOMÍA PARA LA COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA

Acompañando la inauguración del Parque de la Memoria, el Gobierno provincial, junto a los organismos de Derechos Humanos de la Comisión Provincial por la Memoria, impulsará un proyecto de ley para la autarquía de esta institución, atendiendo un reclamo histórico de familiares y víctimas del terrorismo de Estado.

Esta nueva ley redundará en una mayor independencia en la ejecución presupuestaria y permitirá maximizar los alcances de las acciones, pudiendo así territorializar a lo largo y ancho de la provincia las políticas de derechos humanos. “La Comisión tendrá autonomía para no depender de ningún burócrata del Estado, y así poder desempeñar sus actividades en beneficio de mantener activa nuestra memoria”, indicó Capitanich.

Además, el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea la Red Provincial de la Memoria, la cual comprenderá a los Sitios de Memoria, los Espacios de Memoria y los Puntos de Memoria de la Provincia. De esta manera, el Estado chaqueño contribuirá no solo a la preservación de los Ex Centros Clandestinos de Detención, sino también de todos aquellos lugares que son íconos de la lucha por memoria, verdad y justicia.

A su vez, el presidente del Poder Legislativo del Chaco, Hugo Sager, remarcó que “estas medidas contribuyen a la memoria colectiva y nos deja un mensaje fuerte para poder contar lo que pasó a los más jóvenes. Acá tenemos que traer a los chicos, para que se sepa lo que pasó y nunca más repetirlo. Creo que el objetivo se está cumpliendo, y esto se debe replicar en todas las ciudades del país donde tuvieron hechos como estos”.