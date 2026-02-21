Carlos «Kelo» Palacios a juicio en una causa por facturas truchas durante su gobierno

Tres Isletas. Después de diez años, el exintendente de Tres Isletas, Carlos «Kelo» Palacios, su exesposa Carolina Ramírez y los exfuncionarios Aldo Mieri, Fabián Sosa y César Ibáñez irán a juicio oral en la Cámara Multifueros de Castelli, en el marco de la causa por «Fraude en perjuicio de la administración pública y falsificación de instrumento público en concurso ideal».

La investigación comenzó en el año 2016 tras una denuncia penal presentada por el periodista José María Cuellar, con el patrocinio legal del abogado Carlos Gustavo Del Corro, luego de haber detectado la adulteración de una factura de la agencia de publicidad «JMC» para simular un supuesto servicio de publicidad de «Campaña de concientización» y emitir cheques por una suma de $150.000 en el mes de noviembre de 2015.

A partir de la investigación iniciada, en primera instancia por el exfiscal (fallecido) Obregón, y luego por la fiscal Raquel Maldonado, fueron surgiendo elementos contundentes que demostraron la existencia de un plan para estafar al Estado municipal de Tres Isletas, que afectó a la vez la honorabilidad del periodista José María Cuellar y de su agencia de publicidad.

Entre esos elementos, un peritaje oficial del Imcif en septiembre de 2019 ratificó que el extesorero Aldo Mieri fue el autor de las adulteraciones de firmas, facturas y cheques cobrados al Municipio de Tres Isletas por servicios truchos de publicidad, que no se prestaron.

Según el máximo organismo científico del Poder Judicial del Chaco, Aldo Mieri habría sido el autor material de varias maniobras de falsificación de firmas, entre ellas de la orden de pago, un supuesto contrato de publicidad, la confección de la factura C y los endosos de dos cheques cobrados en la sucursal del Banco Nación de Tres Isletas por la propia hermana de Mieri y por un subcontratista de la ciudad de Sáenz Peña.

En las conclusiones, el Imcif remarcó que estas adulteraciones «guardan correspondencia plena con el gesto gráfico del señor Aldo Mieri».

El abogado Del Corro aseguró que esta pericia oficial emitió un informe lapidario y más contundente que el primer dictamen oficial, ratificando que las letras y escrituras que permitieron cobrar los cheques y que falsificaron las facturas pertenecen al puño y letra del extesorero de Palacios, quien «se perfila como el jefe de una organización y autor intelectual de la mega estafa al municipio de Tres Isletas», dijo Del Corro.

Los imputados y el plan para estafar

En la causa son investigados el exintendente de Tres Isletas Carlos «Kelo» Palacios y su exesposa Carolina Ramírez (ex Secretaria de Gobierno), quien entre otras cosas, según se comprobó, habría emitido el certificado trucho de la supuesta prestación del servicio para liberar el pago, teóricamente a la agencia de publicidad, pero que en realidad lo cobraron los allegados a «Kelo» Palacios.

Declaraciones de los recaudadores

Una de las personas citadas a declarar fue Carmen Mieri, empleada municipal y hermana de Aldo Mieri, quien fue contundente al asegurar que Carolina Ramírez le había dado uno de los cheques falsificados para que lo cobrara en la sucursal del Banco Nación de Tres Isletas, y que ella lo cobró y le entregó personalmente a la funcionaria el dinero en un sobre de papel madera que la misma entidad bancaria le otorgó.

También la declaración de Ricardo Maidana, un subcontratista de la ciudad de Sáenz Peña que cobró otro de los cheques con firma adulterada, reconoció que retiró del Municipio de Tres Isletas un cheque endosado que posteriormente lo cobró en la sucursal del Banco Nación de esa localidad, y que una vez realizada la operación, regresaba el dinero a la Municipalidad y se llevaba una comisión por «el servicio».

El juicio

El juicio oral se realizará en la Cámara Multifueros de Castelli, aunque hasta el momento no se establecieron las fechas para las audiencias.

En total, habrá cuatro abogados defensores en representación de los imputados, un abogado querellante particular en representación del denunciante y dos querellantes particulares en representación del Estado provincial.

