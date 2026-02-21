Reforma Laboral: No hubo sorpresas en la manifestación del voto de legisladores chaqueños

Buenos Aires. Los legisladores por el Chaco que votaron a favor fueron Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, por la UCR; y Carlos García y Rosario Goitía, por La Libertad Avanza. Mientras que Julieta Campo, Sergio Dolce y Aldo Leiva, del bloque de Unión por la Patria, votaron en contra.

Tal como estaba previsto cuatro de los siete representantes chaqueños en la Cámara de Diputados respaldaron el proyecto de Ley de Modernización Laboral con modificaciones, incluso al ser consultados sobre la Ley ensayaron el mismo discurso oficial que adopta el más libertario de los integrantes del Gobierno Mileísta.

De los 7 legisladores únicamente Aldo Leiva participó entre los oradores de una extensa lista en la maratónica jornada legislativa del jueves 19 de febrero que culminó a la medianoche.

Al ser consultados por medios locales, el kirchnerista Sergio Dolce aseguró que «la reforma laboral no ayuda a las pymes sino a las grandes empresas», aprovechando para criticar fuertemente a la prensa, a medios nacionales en particular, por el modo de vender e imponer la noticia.

Por su parte, Rosario Goitía, reeditó el mensaje del Gobierno nacional y sostuvo que «la ley de modernización laboral es un paso histórico para generar empleo formal», y aseguró que la iniciativa «es un paso histórico. «No se eliminan derechos, se modernizan reglas», puntualizó.

Otra de las opiniones alineadas al discurso oficial, cual si fuera una lectura de un guion previamente escrito por otros, es la postura de Carlos García, quien sin hacer mención a las empresas que cierran sus puertas remarcó «estamos sentando las bases para que el sector privado vuelva a generar empleo». En ese sentido fue tajante al señalar: «Ganaron los laburantes. Esta Modernización Laboral está hecha para rescatar al mozo, al kiosquero, a la empleada de comercio y al pibe que busca su primer trabajo», insistió el diputado.

El proyecto fue aprobado con 135 votos a favor y 115 en contra, en una votación ajustada que dejó en evidencia la división política en la Cámara baja.

