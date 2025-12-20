Caso Francovich: El abogado Mauricio Masin podría recibir sanciones por «abandono de defensa»

Sáenz Peña. La Justicia determina responsabilidades del abogado saenzpeñense ante sus ausencias consecutivas, lo que llevó a aplazar nuevamente la audiencia de revisión prevista para este último miércoles. La Cámara Segunda en lo Criminal, donde se tramita la causa por el asesinato del camionero Fernando Francovich, tuvo que suspender la audiencia ante la inasistencia del abogado defensor de uno de los imputados. Masin fue apartado del proceso judicial.

El abogado particular Mauricio Masin, defensor de Celestino «Tino» Cárdenas, no se presentó a dos convocatorias consecutivas, y ante esta situación, el tribunal resolvió apartarlo de la causa por «abandono de defensa», conducta por la que podrían aplicarle una sanción.

Cabe recordar que por el crimen de Francovich se encuentran detenidos e imputados Celestino Cárdenas, en calidad de autor, y Alberto Banegas alias «Cuchina», Oscar Alfredo Cárdenas alias «Poro» y Mario Andrés «Choni» Giménez, como partícipes primarios, todos acusados del delito de «homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y actuado en banda».

La causa sufrió así un nuevo revés judicial cuando la «Audiencia de Revisión», instancia previa al Juicio por Jurados, debió ser nuevamente suspendida debido a la ausencia injustificada del defensor particular. Para evitar mayores dilaciones y garantizar el derecho al debido proceso, el tribunal resolvió la designación de un defensor oficial.

Cárdenas con defensa oficial

Con el objetivo de avanzar lo más rápido posible y realizar al menos una audiencia antes del inicio de la feria judicial —prevista para el próximo martes—, la Justicia designó de manera provisoria a un defensor oficial para el imputado Celestino Cárdenas.

Asimismo, se conoció que las juezas Fanny Zanateo y Rosana Glibota solicitaron sanciones para el abogado Masin ante el Superior Tribunal de Justicia. En ese sentido, la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña comunicó, conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 1-B), la sanción de apercibimiento impuesta al abogado Mauricio Nicolás Masin, de acuerdo a lo resuelto en audiencia y conforme al artículo 28 de la Ley 2364-B, lo cual quedó asentado en acta dentro del expediente.

Enojo de familiares de la víctima

Mónica Corniali, madre del camionero asesinado, expresó su profundo malestar y se mostró muy crítica por la suspensión de una audiencia que consideró clave en el proceso judicial. «Con esto retrocedemos varios pasos, no se puede creer lo que estamos viendo con la Justicia del Chaco», afirmó.

Corniali manifestó además su preocupación por el futuro de la causa y puso en duda que la audiencia prevista para la próxima semana pueda concretarse. «No creo que se pueda llevar adelante con una defensa nueva. Seguramente el nuevo abogado se tomará tiempo para interiorizarse del expediente. Esto no da para más, estamos cansados de esperar una justicia que nunca llega. Al parecer todo está del lado de los delincuentes», sentenció.

