Escandalo por policías que se «robaron» droga de estaba siendo destruida

Colonia Benítez. Un hecho sin precedentes en la provincia se registró este jueves cuando la plana mayor de la Policía del Chaco y del Ministerio de Seguridad estaban en el Polígono policial de Colonia Benítez para presenciar la quema de tres toneladas de marihuana y 80 kilos de cocaína. Siete efectivos del Departamento de Consumos Problemáticos fueron arrestados por robar droga de dicho operativo y quedaron a disposición de la Justicia Federal. La carga que se destruyó fue valuada en 1.200 millones de pesos.

Tras lo ocurrido habló el jefe de la policía del Chaco sobre la detención de los narcopolicías: «Esto echa por tierra todo el prestigio de la institución», dijo Fernando Romero que lamentó la detención de siete policías de distintos rangos durante la quema de drogas en Colonia Benítez.

Sin embargo el funcionario reconoció que se trata de un hecho de gravedad institucional nunca antes registrado. «Esto echa por tierra nuestro trabajo», declaró el funcionario. «Es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo y con esta gravedad institucional», reconoció.

Fernando Romero, dio precisiones sobre la detención de siete funcionarios policiales que participaban de la incineración de drogas en el Polígono policial de Colonia Benítez y que se apropiaron de una parte de la droga. «Es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo y con esta gravedad institucional».

El funcionario precisó que entre los detenidos hay un comisario, un subcomisario, un suboficial principal y cuatro suboficiales. «Esto hecha por tierra todo el prestigio de la institución», lamentó Romero.

«El hecho sucede en el polígono policial de Colonia Benítez ayer a la siesta en el al momento de estar incinerándose drogas. Ya se había procedido a aperturar la quema en horario de la mañana y cuando restaba incinerar la última carga un funcionario del Poder Judicial Federal observa alguna situación rara sospechosa», relató Romero. En éste sentido, dijo que la primera decisión fue definir la detención de dos efectivos de la División Drogas Peligrosas y el secuestro de un móvil policial para su requisa. «En esas primeras requisas, se halla estupefaciente debajo de los asientos es la información que tenemos, porque directamente no intervino policía sino el poder judicial nacional con la Justicia Federal y Gendarmería», aclaró.

Romero precisó que los siete funcionarios policiales pertenecen paradójicamente a la División Drogas Peligrosas y son de distintos rangos: un comisario, un subcomisario, un suboficial principal y cuatro suboficiales. «Los siete efectivos de la policía del Chaco están detenidos e investigados por la apropiarse indebidamente de estupefacientes, que iba a ser incinerado», indicó y agregó: «por orden del Ministerio de Seguridad y a través del Órgano de Control Institucional se aperturó el sumario administrativo correspondiente, se los suspendió preventivamente de funciones con retención de haberes, se les retuvo el arma reglamentaria y credencial policial».

Fuente: Norte

