Causa indignación la situación de Salmón: condenado por la muerte de Marquitos Barreto, fue denunciado, pero la Justicia no actuó

Sáenz Peña. Tras conocerse las intenciones del ginecólogo Booht, se reaviva el incumplimiento de Walter Salmón, el pediatra que impunemente se burla de la sociedad al seguir trabajando estando inhabilitado por 6 años. Ni el fiscal, que recibió la denuncia, ni el Juez de Ejecución Penal, ha hecho algo.

ChM publicó recientemente el caso de otro médico sentenciado, pero en ésta oportunidad con una pena leve: prisión en suspenso e inhabilitación sólo por 6 años. Con total impunidad Salmón, condenado por la muerte de Marquitos Barreto, siguió trabajando en una clínica privada, en el Hospital de Sáenz Peña y luego en una Sala rural. No cumplió con la Pena Condicional y la Justicia se volvió injusta.

Walter Salmón fue denunciado por no cumplir con la Pena Condicional, y en cualquier país donde la Justicia es seria debería ir preso de forma efectiva. Sin embargo en Sáenz Peña hay fiscales como, el ahora ya ex fiscal provisorio Arana que no investigó, o jueces como el juez de Ejecución Penal Daniel Freytes que miró siempre para otro lado.

El razonamiento es claro: Salmón no le mató un hijo a nadie encumbrado en el establishment saenzpeñense. Sólo cometió mala paxis con Marquitos, un niño feliz, de familia trabajadora.

Violar y matar son crímenes aberrantes, sin importar quien los cometa.

Freytes puso en libertad al ginecólogo Booth que cumplió 6 años encerrado (prisión efectiva) de los 10 de su condena. Salmón tras un pedido de Juicio de Abreviado (donde él mismo aceptó la responsabilidad y se declaró culpable) fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por mala praxis (matar a un niño), pero no cumplió.

Muchas voces y testimonios, por eso la existencia de denuncias penales realizadas en noviembre del año pasado (que no investigó Arana) señalaban que volvió al ruego tras conocerse (incluso se habló en un programa de radio de planillas firmadas) de estar trabajando como neonatólogo.

Tras ser descubierto que se desempeñaba como galeno tanto en una clínica privada como en el Hospital local, Salmón inició ante Salud Pública sus tramites jubilatorios. Pero mientras tanto en la zona rural del El Palmar los vecinos aseguran que éste médico realiza atenciones a adultos e incluso niños.

El caso Salmón se encamina a ser uno de los tantos misterios de la Justicia saenzpeñense, corrompida por la pus de la política. Por que para sumar un dato que faltaba, Salmón que fue director del Hospital saenzpeñense por una decisión política pareciera ser que hoy es protegido por algún sector del Peronismo.