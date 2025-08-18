Cayó Melchori: intervienen comisaría de Tazo Pozo e investigan las actuaciones del ahora ex sheriff

Taco Pozo. Mediante una comunicación oficial esta tarde se conoció que la Jefatura de Policía decidió desplazar al cuestionado comisario Melchori, quien detuvo ilegalmente a médicos comunitarios. La Comisaría fue intervenida y mediante el CUOF N° 95 se designa al Comisario Inspector de Policía José Luis Gómez.

El nuevo jefe deberá «en un plazo perentorio, producir un informe detallado de los procesos, servicios, recursos humanos y materiales utilizados y los necesarios para llevar a cabo la tarea encomendada, como así también sobre el desempeño funcional del personal policial subordinado, proponiendo, si el caso lo amerite, los cambios de destino para una convivencia de un mejor servicio», cita el instrumento.

La disposición es tomada debido a que:

La Jefatura ha tomado cocimiento de hechos que a simple apreciación humana, configurarían actos que pudieran llegar a lesionar el prestigio de esta Institución Policial, donde además involucraría a personal policial superior y subalterno de la mencionada unidad de orden público, circunstancias que a la fecha tomaron dominio público y trascendieron a medios audiovisuales de comunicación social e informativos de carácter masivo;

Que, esta instancia considera necesario aunar criterios respecto a la funcionalidad, de la Comisaria Taco Pozo en lo atinente a la organización y diagramación de la estructura administrativa, en lo que respecta a la prestación del Servicio Policial;

Que, ante la necesidad de restablecer el orden, la eficacia y eficiencia en el servicio de Seguridad Pública que se brinda, dotando para ello al

funcionario designado de todas las facultades necesarias, quien elaborará un informe detallado de los procesos, servicios, recursos humanos y materiales utilizados y necesarios para levar a cabo la tarea encomendada.

Y Melchori?

De momento no se sabe qué determinación tomará la Jefatura respecto del cuestionado comisario, ya que los instrumentos difundidos a la fuerza policial no dan cuenta de eso, y se presume, que como suele ocurrir en esta institución verticalista, pueda Melchori ser reubicado en algún otro destino con lo que se estaría cometiendo un grave encubrimiento sobre sus actitudes, las que no condicen con lo expresado por funcionarios principales del Gobierno respecto a poner orden, pero respetando los derechos fundamentales de las personas, aunque se trate de personas que no compartan la visión política partidaria de la UCR.

Compartir