El Radicalismo chaqueño expone a su Vicegobernadora para enfrentar a Capitanich en las nacionales

Resistencia. El Frente La Libertad Avanza (LLA), que integra la UCR de Chaco, anunció sus candidatos y oficializó la lista. La lista es encabezada por desconocidos, y reforzada por la vicegobernadora actual, Silvana Schneider, así como Guillermo Agüero y la intendente Glenda Seifert.

La UCR criticó a Capitanich por sus dobles candidaturas a las que llamó testimoniales, sin embargo ahora utiliza la misma estrategia.

La boleta a Senadores será encabezada por el joven Juan Cruz Godoy, acompañado nada menos que por la vicegobernadora actual, Silvana Schneider. La lista se completa con Sebastián Lazzarini y Lorena Mercado. La apuesta de LLA mezcla sangre nueva con figuras de trayectoria, buscando seducir tanto al electorado tradicional como a los que piden renovación.

Por el lado de los diputados nacionales, la primera en la fila es Mercedes del Rosario Goitía, escoltada por Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori. Como suplentes figuran Marcela Pibernus, David Serfaty y Patricia Valussi. Nombres que, aseguran desde los equipos partidarios, fueron seleccionados para «la defensa de los intereses de los chaqueños en el Congreso».

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial, en el que se destaca el acuerdo político entre el presidente Javier Milei y el gobernador Leandro Zdero. «Apuestan a sus mejores mujeres y hombres, en listas que pondrán en el centro la defensa del Chaco y sus intereses en la Nación», remarcaron desde el espacio.}

Aún no hay explicación alguna de qué sucedió con Capi Rodríguez, presidente provincial de La Libertad Avanza, quien pretendía ser candidato al Senado.

