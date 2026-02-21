Chaco tendrá un Centro Odontológico de referencia para personas con Discapacidad, único en la región

Resistencia. Será una nueva obra financiada con recursos provinciales provenientes de las subastas. El Gobierno del Chaco avanza en la refacción integral del Centro Odontológico Santa Apolonia, ubicado en el barrio Provincias Unidas de Resistencia, con el objetivo de transformarlo en un centro de referencia provincial y único en la región para la atención odontológica de personas con discapacidad, especialmente con neurodivergencias.

Este viernes, el anuncio lo realizó el Gobernador Leandro Zdero, acompañado por la Secretaria General de Gobierno, Carolina Meiriño; el ministro de Salud Sergio Rodríguez; la presidente del IPRODICH, Ana Mitoire y el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Nocenti.

Este establecimiento había sido cerrado en 2024, luego de que una inspección de Arquitectura Hospitalaria detectara serios problemas de infraestructura edilicia que comprometían la seguridad. A partir de esa evaluación, se decidió avanzar en un proceso de recuperación y puesta en valor del edificio, redefiniendo además su perfil y función dentro del sistema sanitario provincial.

El proyecto contempla la creación de un espacio especializado que se integrará al Programa de Abordaje Odontológico para Personas con Discapacidad, que la Dirección de Odontología del Ministerio de Salud viene desarrollando desde hace un año y medio. La iniciativa apunta a cubrir uno de los principales vacíos en la odontología a nivel nacional: la atención específica y adaptada para personas con discapacidad.

La propuesta incluye la conformación de una red provincial de profesionales capacitados en las distintas regiones sanitarias, un centro de referencia -que será el Santa Apolonia- y el fortalecimiento de la atención en hospitales claves como el Hospital Odontológico de Resistencia, el Hospital Odontológico de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Hospital Perrando y el Hospital Pediátrico.

Actualmente, 30 odontólogos integran la Red Provincial, quienes recibieron capacitación específica durante 2025. En esta etapa, el equipo de referencia atiende a personas con discapacidad en el Hospital Odontológico de Resistencia, y una vez finalizadas las obras se trasladará al renovado Santa Apolonia. Las refacciones contemplan criterios de accesibilidad y la construcción de 5 consultorios odontológicos tradicionales, además de 1 consultorio de mayores dimensiones especialmente adaptado para pacientes con discapacidad motriz.

Asimismo, se incorporan equipamientos y técnicas específicas como la sedación consciente con óxido nitroso, convirtiendo a Chaco en la primera provincia del país en contar con este equipamiento y con 6 odontólogos capacitados para su utilización en el sistema público.

El Gobierno provincial con este nuevo espacio fortalece una política pública orientada a garantizar el acceso a la salud bucal con enfoque inclusivo, ampliando derechos y generando respuestas concretas para una población históricamente postergada.

