Cloacas en la Termal: Zdero y Diez resaltan las obras tras años de desinversión y falta de mantenimiento

Resistencia. El gobernador Leandro Zdero encabezó este lunes la firma de convenio entre la empresa Sameep y el municipio, acompañado por el presidente de la empresa provincial Nicolás Diez, el intendente Bruno Cipollini y el ministro de Hacienda Alejandro Abraam.

“De manera conjunta vamos a abordar el tratamiento del sistema de cloacas y de recuperación ambiental. Es un trabajo que ya se inició con 1.600 metros de cloacas nuevas en edificios públicos y sanitarios”, explicó el mandatario.

Zdero destacó que el acuerdo permitirá garantizar un flujo de fondos para avanzar en obras complementarias y reparaciones focalizadas. “Es un tema trascendental para los saenzpeñenses; un reclamo que viene desde hace mucho tiempo”, remarcó.

La primera etapa de los trabajos se realizará en el microcentro de la ciudad, en el denominado “pozo 1”, y se prevé finalizarla en diciembre.

”Solucionar años de desinversión y falta de mantenimiento”

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, explicó que se hará una revisión integral del sistema cloacal, priorizando los sectores con mayores conflictos. “Es un principio de solución a muchos años de desinversión y falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Ya veníamos trabajando con el municipio: hicimos 1.600 metros de colectores nuevos y adquirimos bombas cloacales para atender esta problemática”, precisó.

Por su parte, el ministro Alejandro Abraam señaló que las obras serán financiadas con recursos del Tesoro provincial. “Es un reclamo de hace muchos años y hoy se logró un plan conjunto para comenzar a solucionarlo”, afirmó.

