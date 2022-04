Complejo Penitenciario descontrolado: presos prometen venganza y dicen: «faltan más fiambres»

Sáenz Peña. Cristian Cáceres, el preso del Complejo Penitenciario N°2 de Sáenz Peña que apuñaló a Fabián Campos dentro de la cárcel el pasado viernes 22, se filmó con un celular en una «celda de castigo» -así lo definió- y amenazó con matar a más saenzpeñenses. Además, horas después recibió la respuesta fílmica de otro interno.

El interno del Complejo Penitenciario N°2, se filmó juntó a un compañero en lo que ellos llaman celda «castigo» y desde allí afirmaron «nos tienen acá para que no sigamos matando a los saenzpeñenses que le gustan nuestras cosas y nos tiran que no somos de acá, que somos de visitante y no tenemos derecho a nada».

Mientras, el otro recluso desde el fondo del calabozo incitaba «los chorros nos sentimos re zarpados. Igual tenemos sangre, sangre de sobra tenemos para todos estos saenzpeñenses de mierda».

Cabe recordar que el hecho sucedió el viernes y que el interno que falleció se llamaba Fabián Campos de 28 años, este fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital 4 de Junio, después del sanguinario cruce. Al centro asistencial llegó con una herida de arma blanca en la zona abdominal y, por la noche de ese mismo día, los médicos informaron su muerte.

Antes de finalizar su video, Cáceres expresó: «Aguante Charata. Quedó marcado y va a quedar marcado. Siempre la historia nosotros la hacemos siempre en el Chaco, jugador» y amenazó «Faltan un par de fiambres todavía».

La respuesta de los demás presos del complejo no se hizo esperar, y en la tarde de este martes se viralizó un nuevo video desde donde otro interno con la cara tapada por una remera roja y anteojos le responde a Cáceres «para vos que la das de matón, que empezar a sacar videos, ahora por lo que le hiciste a Fabián Campos y encima decís que la piloteas cuando no le diste tiempo de defenderse al pendejo».

“En el video todos vemos cuando llegas y lo lastimas de cheto” dice y añade otro dato “tener un hermano policía detrás no te cabe nada, decís que sos chorro y mataste por traición, nunca robaste nada”.

Además de estos 2 videos, anteriormente también transcendió la filmación de la cámara de seguridad que muestra el momento del ataque en el Complejo Penitenciario y se lo observa a Cáceres ingresar corriendo con una «faca» larga hacia el patio donde se encontraba Campos, para luego de una corrida, asestarle tres puñaladas.

En el caso interviene la Fiscalía de Investigaciones N°4 a cargo de Gustavo Valero. El fiscal instruyó realizar un sumario judicial y la intervención de la Policía del Chaco a través de la Comisaría Sexta y la División de Investigaciones Complejas.

Así son las publicaciones en redes sociales hechas desde el Penal:

