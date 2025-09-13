Con talento chaqueño, NBCH está a la vanguardia del desarrollo digital

Resistencia. NBCH invierte en el desarrollo digital de productos propios como NBCH24 y Unicobros, apalancado en talento local, con equipos profesionales y en alianza con proveedores de nivel internacional, marcando el rumbo regional en innovación tecnológica y digitalización de servicios financieros.

“Lo que más nos enorgullece es que estos avances nacen en el Chaco”, sostuvo Germán Dahlgren, presidente de NBCH. “En una provincia históricamente postergada, demostramos que con creatividad, compromiso y visión estratégica es posible alcanzar estándares de calidad tecnológica comparables con los de cualquier banco del país y del exterior”.

La banca del futuro ya no se mide por el tamaño de los edificios o por la cantidad de cajeros automáticos, sino por la capacidad de ofrecer servicios simples, seguros y disponibles para todos. “Ese es el camino que elegimos en el Nuevo Banco del Chaco”, definió el presidente de NBCH.

“Estamos convencidos de que el desarrollo de Chaco y la región necesita de un sistema financiero moderno y cercano. Por eso, cada paso que damos en materia de digitalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para potenciar el crecimiento de las familias, de los emprendedores y de las pymes que son el corazón productivo de nuestra provincia”, explicó Dahlgren sobre la estrategia digital que impulsa al banco.

El presidente de la entidad bancaria afirmó: “Hoy podemos decir con orgullo que el NBCH no solo acompaña a los chaqueños: se proyecta como un banco con voz propia en el plano regional y nacional. Nuestra meta es seguir innovando, consolidar alianzas estratégicas y demostrar que, desde el interior, también se puede liderar el futuro de la banca argentina”.

Compartir