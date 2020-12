Concejales crearán una Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos en la Vía Pública

Sáenz Peña. Es una iniciativa enviada por el Ejecutivo y consiguió consenso entre los ediles. Busca poder ser una herramienta de acompañamiento, dijo la concejal Nora Gauna.

La jefa de bancada del oficialismo mencionó que la denominada Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos en la Vía Pública es un proyecto que llegó desde el Ejecutivo y que deja demostrado la preocupación constante del Gobierno saenzpeñense por el tema inseguridad.

«La idea es que funcione dentro del área Legal y Técnica del Municipio, y que la función de la misma sea la de acompañar a las victimas en los procesos judicializados, para que no dejen de hacer las denuncias, entendiendo en que la formalización de estos trámites podrán ayudar tanto al municipio como a la provincia en diagnóstico y acciones», dijo la concejal a Radio La Red.

«No son procesos fáciles, ni las denuncias ni la asistencia a los Tribunales. Muchas veces un celular, una cartera, una garrafa, son robos a los que nos acostumbramos pero no hay que acostumbrarse a este tipo de situaciones», indicó, y agregó que «la idea es que la Oficina acompañe a quienes pasan por estas situaciones de inseguridad y que las denuncias se realicen porque eso permite mantener actualizados los índices y mapas delictuales».

Es falaz decir que no se informa

Por otra parte la edil se ocupó de algunas publicaciones aparecidas a partir de posteos de un ex concejal hablando de créditos tomados por el municipio y supuestas negaciones en la información. «Nadie puede decir que este gobierno no informa ni transparenta sus actos, y menos manifestar falazmente que este Concejo no se ocupa de temas muy delicados como es un crédito, que no es otra cosa que la toma de deuda», arrancó diciendo Gauna.

«Por este tema se informó al Concejo como corresponde. Hablamos de una toma de dos créditos en 12 cuotas con tasas de 35% y 30% respectivamente. Cuánto, son 16 millones de pesos en total. Para qué los utilizó el Ejecutivo?, los usó para pago de proveedores y para cumplir con aquellos que prestan servicios en el área de servicios públicos. Hay camiones que prestan servicio de recolección, por ejemplo, que necesitan cobrar sus servicios prestados, y en el marco de esta Pandemia se tuvo que afrontar gastos inesperados y por eso se optó por esta herramienta de financiamiento para deudas atrasadas», dijo y mencionó que en estos días ya se esta pagando la sexta cuota.